​"У Путіна знову підгорає": українські хакери "привітали" окупантів з Днем військ РХБЗ

Уражено сайти енергетичної компанії та ресурси для ІПСО.

Українські хакери провели акцію до дня російських військ радіаційної та хімічної безпеки.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій у Telegram.

""У Путіна знову підгорає": Вражено сайти енергетичної компанії та ресурси, які використовувалися російськими військовими для створення трафіку під час інформаційно-психологічних операцій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 жовтня українські військові кібери “привітали” 13 російських установ і підприємств з днем військ зв’язку РФ - на сайтах установ була розміщена картинка із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і словами “У вас пропущенный”.

А 1 жовтня українські хакери оригінально "привітали" росіян із Днем сухопутних військ РФ. "Вітання" розмістили на сайтах підприємств, які допомагають Росії обходити санкції.