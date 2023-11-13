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​"У Путіна знову підгорає": українські хакери "привітали" окупантів з Днем військ РХБЗ

Уражено сайти енергетичної компанії та ресурси для ІПСО.

​"У Путіна знову підгорає": українські хакери "привітали" окупантів з Днем військ РХБЗ
Фото: СтратКом

Українські хакери провели акцію до дня російських військ радіаційної та хімічної безпеки.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій у Telegram.

""У Путіна знову підгорає": Вражено сайти енергетичної компанії та ресурси, які використовувалися російськими військовими для створення трафіку під час інформаційно-психологічних операцій", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 20 жовтня українські військові кібери “привітали” 13 російських установ і підприємств з днем військ зв’язку РФ - на сайтах установ була розміщена картинка із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і словами “У вас пропущенный”. 

А 1 жовтня українські хакери оригінально "привітали" росіян із Днем сухопутних військ РФ. "Вітання" розмістили на сайтах підприємств, які допомагають Росії обходити санкції.

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