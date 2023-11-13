​"У Путіна знову підгорає": українські хакери "привітали" окупантів з Днем військ РХБЗ

Українські хакери провели акцію до дня російських військ радіаційної та хімічної безпеки.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій у Telegram.
""У Путіна знову підгорає": Вражено сайти енергетичної компанії та ресурси, які використовувалися російськими військовими для створення трафіку під час інформаційно-психологічних операцій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 20 жовтня українські військові кібери “привітали” 13 російських установ і підприємств з днем військ зв’язку РФ - на сайтах установ була розміщена картинка із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і словами “У вас пропущенный”.
А 1 жовтня українські хакери оригінально "привітали" росіян із Днем сухопутних військ РФ. "Вітання" розмістили на сайтах підприємств, які допомагають Росії обходити санкції.