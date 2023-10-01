"Вітання" розмістили на сайтах підприємств, які допомагають Росії обходити санкції.

1 жовтня українські військові кібери оригінально "привітали" росіян із Днем сухопутних військ РФ.

Як повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, "вітання" з'явилося на 15 сайтах, які допомагають Росії обходити західні санкції.

У ньому українські кібери нагадали, що втрати окупантів, які вторгнулися в Україну, сягнули 280 тисяч.

Нагадаємо, цього місяця на сайтах 17 компаній у Краснодарському краї з’явилися несподівані "поздоровлення" до дня гвардії РФ. Ці підприємства надавали інформаційне, енергетичне та логістичне забезпечення Росгвардії у Краснодарському регіоні. Замість стартових сторінок користувачі побачили закривавленого керівника Росгвардії Золотова та усміхненого українського Головкома Валерія Залужного.

Також військові хакери у День танкіста нагадали росіянам, що Сили оборони України знищили понад 4500 російських танків.