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Українські військові кібери оригінально "привітали" росіян із Днем сухопутних військ РФ

"Вітання" розмістили на сайтах підприємств, які допомагають Росії обходити санкції.

Українські військові кібери оригінально "привітали" росіян із Днем сухопутних військ РФ
Фото: СтратКом ЗСУ

1 жовтня українські військові кібери оригінально "привітали" росіян із Днем сухопутних військ РФ.

Як повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, "вітання" з'явилося на 15 сайтах, які допомагають Росії обходити західні санкції.

У ньому українські кібери нагадали, що втрати окупантів, які вторгнулися в Україну, сягнули 280 тисяч.

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Нагадаємо, цього місяця на сайтах 17 компаній у Краснодарському краї з’явилися несподівані "поздоровлення" до дня гвардії РФ. Ці підприємства надавали інформаційне, енергетичне та логістичне забезпечення Росгвардії у Краснодарському регіоні. Замість стартових сторінок користувачі  побачили закривавленого керівника Росгвардії Золотова та усміхненого українського Головкома Валерія Залужного. 

Також військові хакери у День танкіста нагадали росіянам, що Сили оборони України знищили понад 4500 російських танків.

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