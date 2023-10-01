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​Речник українського МЗС заявив, що ситуація із тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження допомоги до України

Натомість «шатдаун» міг би мати негативний вплив на втілення поточних програм для нашої держави.

​Речник українського МЗС заявив, що ситуація із тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження допомоги до України
Олег Ніколенко
Фото: facebook Ніколенка

Ситуація із тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження допомоги до України, яка була оголошена раніше.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, йдеться про близько $1,6 млрд на оборону та $1,23 млрд. прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні та енергетичні проєкти.

"Натомість «шатдаун» американського уряду міг би мати негативний вплив на втілення поточних програм для України. Зараз українська влада активно працює із американськими партнерами, аби нове бюджетне рішення США, яке буде напрацьоване протягом наступних 45 днів, включало нові кошти для допомоги Україні", - повідомив речник МЗС.

Він підкреслив, що не варто забувати, що у Сполучених Штатах зараз тривають внутрішньополітичні дискусії, повʼязані з американським політичним процесом. "Підтримка України залишається непохитно міцною як в Адміністрації США, так і в обох партіях і палатах Конгресу США, а головне — серед американського народу", - наголосив Ніколенко.

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Нагадаємо, у США законодавство забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Шатдаун ("закриття") настає, якщо Конгрес не встигає схвалити фінансування цих органів. Через ситуацію з голосуванням у Конгресі така ситуація виникла.

"Шатдаун" може зачепити програму навчання українських льотчиків на винищувачах F-16. Це стосується і обслуговувального персоналу літаків.

Минулого тижня Палата представників США схвалила окремим голосуванням виділення Україні ще $300 млн. Також конгресмени проголосували за законопроєкт про щорічні витрати на свою оборону.

Республіканці та демократи Палати представників (нижня палата Конгресу) у суботу, 30 вересня, уклали угоду про фінансування федеральних органів влади для уникнення припинення їхньої роботи.

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