Росіяни тричі обстріляли Харків цієї ночі: є влучання у підприємство

Уночі на 1 жовтня ворог завдав ракетного удару по Харкову з С-300.

Внаслідок нічного обстрілу у Харкові та Харківській області сталася пожежа на території цивільного підприємства. Інформація уточнюється, – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Також, впродовж доби росіяни обстрілювали з артилерії, мінометів та іншого озброєння населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

"Внаслідок артилерійського обстрілу с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено 2 господарчі споруди, паркан та сарай, сталася пожежа. У с. Басове Богодухівського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.", – повідомив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня ворог обстріля Черкаську область. Там виниклкла пожежа внаслідок влучання у о'єкт інфраструктури. Також, росіяни скинули 10 авіабомб на Херсонську область. Загалом, ворог атакував Україну 30 "шахедами", 16 з них збила українська ППО.