Ворог за день п’ять разів обстріляв Нікопольщину

Ворог за день 30 вересня п’ять разів обстріляв Нікопольщину.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“За день російська армія п'ять разів обстрілювала Нікопольщину. Артилерією накривала районний центр і Марганецьку громаду. Якої шкоди заподіяли удари агресора, нині з'ясовують рятувальники. Головне, що цілі люди”, - написав Сергій Лисак.

Також він повідомив, що надвечір українські захисники збили в небі над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник.

Нагадаємо, сьогодні вдень окупанти обстріляли Козацьке на Херсонщині. Одна людина отримала поранення.