На Львівщині розгорнуть додаткові блокпости, – ОВА
На Львівщині розгорнуть додаткові блокпости, – ОВА
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
Україна має одну проблему щодо винищувачів F-16 - знайти потрібну кількість пілотів, - Єрмак
Україна має одну проблему щодо винищувачів F-16 - знайти потрібну кількість пілотів, - Єрмак
​"Сили оборони України в замісах із 2014-го": Маляр на прощання показала символічний ролик про ЗСУ
​"Сили оборони України в замісах із 2014-го": Маляр на прощання показала символічний ролик про ЗСУ
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Зеленського
Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Зеленського
В Києві в рамках проєкту "Нова країна" відбулося обговорення майбутнього українського Донбасу (фоторепортаж)
В Києві в рамках проєкту "Нова країна" відбулося обговорення майбутнього українського Донбасу (фоторепортаж)
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог за день п’ять разів обстріляв Нікопольщину

Надвечір захисники збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник.

Ворог за день п’ять разів обстріляв Нікопольщину
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ворог за день 30 вересня п’ять разів обстріляв Нікопольщину.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

“За день російська армія п'ять разів обстрілювала Нікопольщину. Артилерією накривала районний центр і Марганецьку громаду. Якої шкоди заподіяли удари агресора, нині з'ясовують рятувальники. Головне, що цілі люди”, - написав Сергій Лисак.

Також він повідомив, що надвечір українські захисники збили в небі над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. 

Нагадаємо, сьогодні вдень окупанти обстріляли Козацьке на Херсонщині. Одна людина отримала поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies