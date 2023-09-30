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Понад 27 тис. українських військових пройшли підготовку в ЄС, - Боррель

Ця кількість буде збільшена до 40 тисяч.

Понад 27 тис. українських військових пройшли підготовку в ЄС, - Боррель
Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час Генасамблеї ООН, 22 вересня 2022.
Фото: EPA/UPG

Понад 27 тисяч українських військових вже пройшли навчання в рамках тренувальної місії Європейського Союзу.

Про це під час відеозвернення до учасників Форуму оборонних індустрій заявив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Інтерфакс-Україна.

"Очевидно, що інвестиції в оборону України також означають інвестиції в нашу власну європейську безпеку. Ми продовжуємо фінансувати постачання сучасної військової техніки відповідно до пріоритетів, визначених Україною. Також ми проводимо досить велику роботу з військової підготовки. Наразі ми підготували понад 27 000 українських солдатів", - сказав він.

Боррель нагадав, що нещодавно ЄС збільшив цільовий показник підготовки в рамках місії до 40 000 осіб у майбутній період.

"Крім того, наша ініціатива з виробництва боєприпасів, звісно ж, добре окупається. Ми здійснили негайні поставки зі складу і зараз орієнтуємося на спільні закупівлі. Цього місяця Європейське оборонне агентство уклало з промисловістю дев'ять рамкових контрактів на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів", - розповів він.

За його словами, "ми повинні виробляти більше і швидше, щоб продовжувати підтримувати Україну і поповнювати запаси наших держав-членів".

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Нагадаємо, що Україна уклала з французькими оборонними компаніями близько 20 договорів під час візиту делегації на чолі з міністром оборони Себастьєном Лекорню.

Раніше ЗМІ повідомили, що сім країн ЄС замовили боєприпаси за схемою спільних закупівель Європейського Союзу, щоб терміново доставити Україні артилерійські снаряди та поповнити виснажені західні запаси.

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