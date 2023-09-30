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Очільника райсуду на Одещині викрли на хабарі

Чоловік вимагав гроші за "правильне" судове рішення.

Очільника райсуду на Одещині викрли на хабарі
Фото: СБУ

Служба безпеки спільно з Національним антикорупційним бюро викрила виконувача обовʼязків голови одного з районних судів Одещини, який вимагав гроші за "правильне" судове рішення.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що в обмін на хабар посадовець обіцяв місцевому жителю забезпечити позов та витребувати документи у цивільній справі.

Викрили керівника суду "на гарячому" - після одержання хабаря та прийняття обіцяного рішення на користь зацікавленої сторони.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ, САП і СБУ піймали на хабарі в.о. керівника Комінтернівського райсуду Одещини, який якраз отримував майже 50 тисяч гривень.

Днями співробітники СБУ та НАБУ викрили на корупції суддю Броварського міськрайонного суду Київської області. 

Раніше ВАКС визнав винними у хабарництві суддю з Рівненщини та адвоката, але звільнив від відбування покарання. Вони мають внести застави на спеціальний рахунок Нацбанку на підтримку ЗСУ.

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