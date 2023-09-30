Українська авіація 11 разів вдарила по російських військових та озброєнні окупантів

Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також ЗСУ вдарили по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російської армії.

Під український обстріл потрапили два зенітно-ракетних комплекси, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів та станція РЕБ противника.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року російська армія втратила 278 130 військових. За останню добу окупанти позбулися 470 солдатів. Також Сили оборони ліквідували 4 танки Росії (загалом 4691), 12 бойових броньованих машин (8984) та 38 артилерійських систем (6447).