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Українська авіація 11 разів вдарила по російських військових та озброєнні окупантів

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу РФ.

Українська авіація 11 разів вдарила по російських військових та озброєнні окупантів

Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також ЗСУ вдарили по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російської армії.

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Під український обстріл потрапили два зенітно-ракетних комплекси, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів та станція РЕБ противника.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року російська армія втратила 278 130 військових. За останню добу окупанти позбулися 470 солдатів. Також Сили оборони ліквідували 4 танки Росії (загалом 4691), 12 бойових броньованих машин (8984) та 38 артилерійських систем (6447).

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