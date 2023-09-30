З початку повномасштабного вторгнення РФ вбила в Україні 504 дитини

Найбільше постраждалих є на Донеччині.

З початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 504 дитини.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

Загалом через російську агресію постраждали 1629 дітей.

Станом на ранок 30 вересня 504 дитини загинули та понад 1125 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

“Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях”, − наголосили у прокуратурі.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області − 487, Харківській − 300, Київській − 129, Херсонській − 124, Запорізькій − 99, Миколаївській − 97, Дніпропетровській − 96, Чернігівській − 71, Луганській − 67.

Нагадаємо, Уряд створив Державну службу у справах дітей. Сьогодні в Україні більше 7,5 млн дітей, які страждають від впливу російської агресії. Понад 65 тис. дітей в Україні є сиротами чи позбавлені батьківського піклування.