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З початку повномасштабного вторгнення РФ вбила в Україні 504 дитини

Найбільше постраждалих є на Донеччині.

З початку повномасштабного вторгнення РФ вбила в Україні 504 дитини
Фото: Facebook/Aris Messinis

З початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 504 дитини.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

Загалом через російську агресію постраждали 1629 дітей. 

Станом на ранок 30 вересня 504 дитини загинули та понад 1125 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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“Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях”, − наголосили у прокуратурі.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області − 487, Харківській − 300, Київській − 129, Херсонській − 124, Запорізькій − 99, Миколаївській − 97, Дніпропетровській − 96, Чернігівській − 71, Луганській − 67.

Нагадаємо, Уряд створив Державну службу у справах дітей. Сьогодні в Україні більше 7,5 млн дітей, які страждають від впливу російської агресії. Понад 65 тис. дітей в Україні є сиротами чи позбавлені батьківського піклування. 

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