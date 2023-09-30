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Кремль буде і надалі використовувати "вагнерівців", - британська розвідка

Але їм вже не так довіряють, вважають у розвідці.

Кремль буде і надалі використовувати "вагнерівців", - британська розвідка
Фото: Спротив

Кремль після невдалого бунту ПВК "Вагнера" продовжує використовувати цих бойовиків. 

Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.

Розвідка нагадує, що 29 вересня Кремль показав відео зустрічі російського диктатора Путіна з колишнім начальником штабу "Вагнера" Андрієм Трошевим. Йому доручили проводити мобілізацію так званих "добровольчих бойових загонів".

За даними розвідки, Трошев під час бунту колишнього ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина перейшов на бік Москви та заохочував бойовиків підписувати контракти з Міноборони. Багато ветеранів "Вагнера" вважають його зрадником.

"Він (Кремль, - ред.) готовий спиратися на досвід ветеранів, які можуть продемонструвати свою лояльність державі, але, ймовірно, під більшим наглядом з боку Кремля", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що як розповів координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, майбутнє ПВК “Вагнера” залишається невизначеним. Зокрема, невідомо, наскільки угруповання буде потрібне режиму Путіна. 

CNN написало, що колишні "вагнерівці" повернулися на війну у складі сил Міноборони РФ. Їх зафіксували, зокрема, біля Бахмута. Держприкордонслужба України повідомила, що з 6000 найманців на території Білорусі нині залишилися близько 500. 

У міністерстві оборони Великої Британії вважають, що на війну в Україні повернулися сотні колишніх вагнерівців − як окремо, так і невеликими групами, воюючи на боці різноманітних російських підрозділів.

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