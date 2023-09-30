Минулої доби ворожих обстрілів із артилерії, мінометів і з використанням авіації зазнали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області.
Про це повідомив у Телеграмі голова ОВА Олег Синєгубов.
"За добу постраждалих серед цивільного населення внаслідок ворожих обстрілів не зафіксовано", - написав Синєгубов.
Він повідомив, що внаслідок ворожого удару двома керованими авіабомбами в с. Копанки Ізюмського району пошкоджено 2 приватні будинки.
Унаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено 3 приватні житлові будинки, господарські будівлі, виникла пожежа. Знищено та пошкоджено приватні автомобілі.
У с. Кучерівка Куп'янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок, господарську споруду, автомобіль, сталася пожежа. Унаслідок обстрілу околиць с. Кіндрашівка Куп'янського району виникла пожежа на відкритій території.
Нагадаємо, що вдень 29 вересня російські військові атакували місто Вовчанськ Харківської області. Обстріл вівся з артилерії.