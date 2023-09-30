Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

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Минулої доби ворожих обстрілів із артилерії, мінометів і з використанням авіації зазнали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області.

Про це повідомив у Телеграмі голова ОВА Олег Синєгубов.

"За добу постраждалих серед цивільного населення внаслідок ворожих обстрілів не зафіксовано", - написав Синєгубов.

Він повідомив, що внаслідок ворожого удару двома керованими авіабомбами в с. Копанки Ізюмського району пошкоджено 2 приватні будинки.

Унаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено 3 приватні житлові будинки, господарські будівлі, виникла пожежа. Знищено та пошкоджено приватні автомобілі.

У с. Кучерівка Куп'янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок, господарську споруду, автомобіль, сталася пожежа. Унаслідок обстрілу околиць с. Кіндрашівка Куп'янського району виникла пожежа на відкритій території.

Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, що вдень 29 вересня російські військові атакували місто Вовчанськ Харківської області. Обстріл вівся з артилерії.