Росіяни обстріляли з артилерії Вовчанськ на Харківщині

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Сьогодні вдень російські військові атакували місто Вовчанськ Харківської області. Попередньо обстріл вівся з артилерії.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора.

Унаслідок російської збройної агресії пошкоджені будівля підприємства, транспортні засоби та житлові будинки. Інформації про постраждалих немає.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли з артилерії Вовчанськ. Через ворожу атаку пошкоджене приміщення агрегатного заводу. Минулося без постраждалих.