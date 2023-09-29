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Румунія переміщює ППО ближче до кордону з Україною, – Reuters

Також країна додає більше військових спостережних постів і патрулів у цьому районі. 

Румунія переміщює ППО ближче до кордону з Україною, – Reuters
Ілюстративне фото: вибух російського "шахеда" на території Румунії
Фото: МЗС

Румунія переміщує протиповітряну оборону ближче до кордону Україною, де російські безпілотники атакували зернові комплекси, пише Rueters із посиланням на два високопоставлених джерела в обороні країни. 

Також країна додає більше військових спостережних постів і патрулів у цьому районі.

Ці заходи разом із розгортанням чотирьох додаткових американських винищувачів F-16 і розширенням забороненої для польотів зони є ознакою зростаючого занепокоєння в Румунії та блоці НАТО щодо того, що війна в Україні може перекинутися на їхню територію.

Нагадаємо, на нещодавній прес-конференції у Києві генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив відсутність реакції НАТО на падіння російських безпілотників на території Альянсу. За його словами, Альянс не вважає це навмисними атаками, але при цьому посилює свою присутність на східному фланзі.

Зазначимо, що російські безпілотники вже декілька разів падали на території Румунії, яка є членом НАТО. Це відбувалось під час атак Росії на портову інфраструктуру України на річці Дунай. 

Раніше, у квітні цього року, уламки російської ракети знайшли на території Польщі. 

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