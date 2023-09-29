​У Криму після серії ударів по військових об'єктах майже щодня затримують "шпигунів"

В окупованому Криму після серії ударів по військових об'єктах майже щодня відбуваються затримання підозрюваних у "шпигунстві".

Про це повідомляє видання "Крим.Реалії".

Так, сьогодні ФСБ РФ заявила про затримання жителя Керчі. 45-річний чоловік нібито за завданням Головного управління розвідки Міністерства оборони України "вів фото- та відеофіксацію переміщення військової техніки" та передавав ці відомості "куратору".

28 вересня ФСБ також заявила про затримання у Севастополі чоловіка за підозрою у "держзраді". Зазначається, що він "ухиляючись від мобілізації", виїхав до однієї із країн СНД, після чого зв'язався із представником ГУР. Далі чоловік "за завданням української розвідки" влаштувався будувати фортифікаційні споруди в Криму.

Підтвердити заяви російської сторони щодо незалежних джерел неможливо. Україна їх також не коментує.

Нагадаємо, 22 вересня українські вйськові завдали удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Sky News повідомляло, що Україна використовувала для атаки британські ракети Storm Shadow. Після ураження штабу загинуло 34 ворожі , серед них − командувач ЧФ РФ.

Спочатку військові подробиць операції не розкривали, однак командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував пілотам після удару.

Пізніше стало відомо, що штаб ЧФ РФ уразили під час проведення наради керівного складу. Ця спецоперація отримала назву “Крабовая ловушка”. Повідомлялося про десятки загиблих та поранених окупантів.

26 вересня Міноборони Росії показало зображення Соколова на відео з наради. Де і коли зняте це відео, наразі не встановлено. Тому Сили спеціальних операцій заявили, що перевіряють інформацію росіян про те, що командувач Чорноморським флотом нібито живий.