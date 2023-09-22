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“Ми ж обіцяли, що “далі буде”, - командувача Повітряних Сил ЗСУ про удар по Севастополю

Микола Олещук зауважив, що Севастополь – місто Військово-Морських Сил Збройних Сил України!

“Ми ж обіцяли, що “далі буде”, - командувача Повітряних Сил ЗСУ про удар по Севастополю
Фото: скриншот відео

Командувача Повітряних Сил Збройних Сил України, генерал-лейтенанта Миколи Олещука відреагував на ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. 

“Ми ж обіцяли, що "далі буде...". Тож поки окупанти оговтуються в Мелітополі, а в Севастополі досі лунають сигнали повітряної тривоги, вкотре подякую льотчикам Повітряних Сил!” - написав Олещук. 

Також він поглузував із брехні окупантів про те, що "Все ракеты сбиты!"

“Сподіваюсь, що наступного разу російське ППО нас знову не підведе. Севастополь – місто Військово-Морських Сил Збройних Сил України! Разом – до перемоги!” - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вдень 22 вересня по штабу Чорноморського флоту в Севастополі було завдано ракетного удару. В місті вмикали тривогу. Атаки на обʼєкти ворога в Криму відбуваються третій день поспіль. 

Учора СБУ спільно з Військово-морськими силами вдарили безпілотниками та ракетами по аеродрому "Саки", який ворог використовував у воєнних цілях. Є ураження техніки.

20 вересня захисники атакували командний пункт російського Чорноморського флоту. Для удару теж використали ракети.

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