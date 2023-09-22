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Голові правління гірничо-збагачувального комбінату оголосили підозру в незаконному видобутку копалин і збитках в 157 млрд грн

Підприємство мало ліцензію на видобування лише залізної руди, але незаконно обробляло і продавало інші копалини. 

Голові правління гірничо-збагачувального комбінату оголосили підозру в незаконному видобутку копалин і збитках в 157 млрд грн
Фото: Офіс генерального прокурора

Голові правління гірнично-збагачувального комбінату, що належить групі компаній, власником якої є колишній народний депутат, повідомили про підозру. 

Йому інкримінують незаконне видобування корисних копалин та зловживання повноваженнями, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 КК України). Про це повідомили в Офісі генерального прокурора

"За даними слідства, голова правління, вступивши у злочинну змову з іншими невстановленими службовими особами гірничо-збагачувального комбінату, налагодили незаконну схему з використання корисних копалин з метою збагачення", – йдеться у повідомленні. 

Підприємство мало ліцензію на видобування тільки залізної руди, але незаконно обробляло та реалізовувало інші корисні копалини, отримані в процесі видобування. Ці породи мали зберігатися в спеціальних сховищах, але їх обробляли та отримували з них щебінь трьох фракцій, які потім продавали. 

"З 2015 по 2021 роки було незаконно видобуто понад 20 млн куб м корисних копалин – це приблизно 164 тисячі вагонів. Сума завданих збитків становить понад 157 млрд грн. За ці кошти можна придбати щонаймеше 4 нових комплекси Patriot", – зазначили в прокуратурі. 

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та накладення арешту на майно з метою подальшого відшкодування збитків. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину, з метою притягнення їх до відповідальності. Імʼя підозрюваного не розкривається. 

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