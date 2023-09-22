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По штабу Чорноморського флоту в Севастополі завдано удару, в місті вмикали тривогу (доповнено)

Атаки на обʼєкти ворога в Криму відбуваються третій день поспіль. 

По штабу Чорноморського флоту в Севастополі завдано удару, в місті вмикали тривогу (доповнено)
Штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі (ілюстративне фото)
Фото: Відкриті джерела

Вдень 22 вересня в Севастополі лунали потужні вибухи, у місті чули проліт ракети. У деяких районах Криму працювала протиповітряна оборона, пише проєкт Радіо Свобода "Крим Реалії".

Так званий голова Севастополя Развожає сказав, що ракетами вдарили по штабу Чорноморського флоту Росії. Це одна з небагатьох заяв, у якій окупанти визнали атаку. 

Штаб після удару
Фото: Братчук у Telegram
Штаб після удару

Кореспондент Радіо Свободи повідомив, що над містом піднімався дим. Згодом журналісти додали, що в Севастополі вмикали сигнал повітряної тривоги.

Російське міністерство оборони визнало загибель одного військового, потім змінили цю інформацію і сказали, що він зник безвісти. Справжні дані поки невідомі. 

Командувач Військово-повітряних сил ЗСУ Микола Олещук опублікував у Телеграм відео з місця удару, яке раніше поширювалося в соцмережах, і написав: "Ми ж обіцяли, що «далі буде...». Тож поки окупанти оговтуються в Мелітополі, а в Севастополі досі лунають сигнали повітряної тривоги, вкотре подякую льотчикам Повітряних Сил!". 

Атаки на обʼєкти ворога в Криму тривають третій день поспіль. Учора СБУ спільно з Військово-морськими силами вдарили безпілотниками та ракетами по аеродрому "Саки", який ворог використовував у воєнних цілях. Є ураження техніки.

20 вересня захисники атакували командний пункт російського Чорноморського флоту. Для удару теж використали ракети. 

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