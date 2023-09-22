​У Львові судили пенсіонерку, яка плювала та кидала камінням у дітей на майданчику

Її визнали винною у дрібному хуліганстві та оштрафували на 51 грн.

Залізничний районний суд Львова розглянув справу щодо пенсіонерки, яка кидала камінням та плювала у дітей на майданчику.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Інцидент трапився ввечері 23 серпня на дитячому майданчику на вул. Сірка. Пенсіонерку обвинувачували у тому, що вона проявляла неповагу до дітей, які бавились на майданчику, плювала на них, кидала у них каміння та нецензурно висловлювалась. З матеріалів справи відомо, що йдеться про двох 10-річних дітей, а також двох дітей віком 4 та 8 років.

Поліція склала щодо жінки протокол про адмінправопорушення за фактом вчинення нею дрібного хуліганства. Н. На засідання суду жінка прийшла, але свою провину не визнала.

Суддя дослідив матеріали справи та визнав пенсіонерку винною у вчиненні дрібного хуліганства, призначивши їй 51 грн штрафу. Жінка також має сплатити 537 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, раніше суд зобов'язав мешканку Рівного відмити двері сусіда, які вона обплювала під час сварки.