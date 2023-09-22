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Шмигаль: цього року Україна краще готова до енерготерору Росії, який вже розпочався

Прем'єр переконаний, що разом ми пройдемо цю складну зиму.

Шмигаль: цього року Україна краще готова до енерготерору Росії, який вже розпочався
Фото: kmu.gov.ua

Україна в цьому опалювальному сезоні краще готова до нового етапу енергетичного терору з боку Росії, який вже розпочався.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Регіональному економічному форумі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми розуміємо, що етап енергетичного терору в цей опалювальний сезон уже розпочався. Ми бачимо це за знищенням інфраструктури, виробництва, прокачки, зберігання пального. Ми бачимо це за першими ударами по регіональних підстанціях енергетичних в останні два тижні", – сказав він.

Шмигаль також зазначив, що наразі побудований захист: і активний у вигляді протиповітряної оборони, і пасивний – у вигляді спеціальних конструкцій. За його словами, цей захист "працює і продовжує посилюватися".

"Ми набагато більше підготовлені та сильніші, ніж були минулого року. Тому переконаний, що разом пройдемо цю складну зиму... Точно зима буде складна, точно не легша, але точно ми до неї готові краще, тому що ми розуміємо, до чого готується ворог і які загрози та виклики перед нами всіма стоять", – наголосив прем'єр.

Нагадаємо, раніше Шмигаль говорив, що наступний опалювальний сезон буде так само складний, як і попередній.

Минулого року Росія постійно завдавала ударів по енергооб'єктах України. Це призвело до відключень електрики та блекаутів.

Учора росіяни вперше за шість місяців атакували енергетичну інфраструктуру України, що призвело до частково знеструмлення в пʼяти областях. 

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