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Міноборони допустило до експлуатації перший дистанційно-керований бойовий модуль “ШаБля”

Крім українських захисників, “ШаБлю” високо оцінив і експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Міноборони допустило до експлуатації перший дистанційно-керований бойовий модуль “ШаБля”
Фото: Telegram/Міноборони України

Міноборони допустило до експлуатації перший дистанційно-керований бойовий модуль “ШаБля”. 

Про це повідомляє пресслужба міністерства. 

Допущено до експлуатації відразу три зразки модулів “ШаБля”.

Бойовий модуль застосовують для ведення розвідки з метою виявлення цілей на полі бою та ураження живої сили противника, боротьби з легкоброньованою технікою і вогневими позиціями ворога.

Зазначається, що завдяки командній роботі розробників та Акселератора Міноборони вдалось пришвидшити подолання перешкод на шляху допуску «ШаБлі» до експлуатації.

“Ми раді, що українську «ШаБлю» високо оцінюють не тільки наші воїни та в Міноборони, але й такі великі друзі України, як екс-прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон”, — прокоментував лідер команди розробників.

Нагадаємо, тим часом українські військові випробовують на передовій безпілотного робота Ironclad. Робот допомагає штурмувати ворожі позиції, проводити розвідку та забезпечувати військових вогневою підтримкою.

Машина розвиває швидкість до 20 кілометрів, обладнана тепловізійною камерою та бойовою туреллю Шабля М2. Також має броньований панцир, який захищає від стрілецької зброї. Керувати Ironclad можна дистанційно — з безпечного місця.

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