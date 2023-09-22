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Вже друге судно з українською пшеницею вийшло з порту “Чорноморськ” по тимчасовому коридору

Судно прямує до Єгипту тимчасовим коридором, встановленим українськими військовими.

Вже друге судно з українською пшеницею вийшло з порту “Чорноморськ” по тимчасовому коридору
Фото: Facebook/Александр Кубраков

Судно Aroyat (прапор Палау) з 17,6 тис тонн української пшениці для Єгипту вийшло з порту “Чорноморськ”.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков

“Це друге судно, яке скористалося тимчасовим коридором для цивільних суден на вхід до порту “Чорноморськ” з метою експорту агропродукціі для країн Азії. Екіпаж судна – громадяни Єгипту, Туреччини, Азербайджану, Бельгії та Албанії”, - повідомив Кубраков. 

Він зазначив, що до цього встановленим коридором пройшло судно Resilient Africa з 3 тис тонн пшениці для Азії.

Нагадаємо, минулого місяця відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ Україна оголосила про «гуманітарний коридор» у Чорному морі, щоб звільнити кораблі, які застрягли в її портах після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і щоб обійти фактичну блокаду після того, як Росія відмовилася від угоди щодо дозволу Києву експортувати зерно.

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