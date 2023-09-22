Пентагон оголосив склад нового пакету допомоги Україні: з ППО та боєприпасами HIMARS

До нового оборонного пакету США для України вартістю в $325 млн увійдуть ракети ППО AIM-9M та боєприпаси для HIMARS.
Також американці нададуть системи протиповітряної оборони Avenger, повідомили на сайті міністерства оборони США. Повний список:
- ракети ППО АІМ-9М
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS)
- системи протиповітряної оборони Avenger
- кулемети 50 калібру для протидії безпілотним літальним системам
- 155-мм артилерійські снаряди, включно з DPICM
- артилерійські снаряди калібру 105 мм
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW)
- протитанкові системи Javelin і AT-4
- понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї
- 59 легких тактичних автомобілів
- Підривні боєприпаси для прибирання перешкод
- запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", – зазначили в міністерстві.
Перші ЗРК Avengers для України Штати надали що торік. Ця зенітно-ракетна система забезпечує повітряних захист малої дальності – до 5,5 км – від крилатих ракет, безпілотників, літаків та гелікоптерів, що летять на малій висоті. Може вражати ворожі цілі навздогін, писали в Армія Inform.
Оснащена двома контейнерами по чотири ракети FIM-92 Stinger та власною РЛС та 12,7 кулеметом.
AIM-9M – це американські ракети класу "повітря – повітря" ближнього радіуса дії. Зазвичай вони кріпляться до літаків, але їх можна використовувати і на зенітних ракетних комплексах, пояснювали в Defence Express. Інтеграція таких ракет у радянські винищувачі, на думку авторів матеріалу, є досить складним завданням, але не нездійсненним.
Учора президенти України та США мали двосторонню зустріч у Вашингтоні. Про виділення нового пакету допомогу стало відомо ще до зустрічі, як і те, що він не міститиме довгоочікуваних далекобійних ракет ATCAMS. Натомість до нього включили засоби для значного посилення протиповітряної оборони. Це – 47 пакет допомоги від серпня 2021 і четвертий за півтора місяці.