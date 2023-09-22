Пентагон оголосив склад нового пакету допомоги Україні: з ППО та боєприпасами HIMARS

До нового оборонного пакету США для України вартістю в $325 млн увійдуть ракети ППО AIM-9M та боєприпаси для HIMARS.

Також американці нададуть системи протиповітряної оборони Avenger, повідомили на сайті міністерства оборони США. Повний список:

ракети ППО АІМ-9М

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS)

системи протиповітряної оборони Avenger

кулемети 50 калібру для протидії безпілотним літальним системам

155-мм артилерійські снаряди, включно з DPICM

артилерійські снаряди калібру 105 мм

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW)

протитанкові системи Javelin і AT-4

понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї

59 легких тактичних автомобілів

Підривні боєприпаси для прибирання перешкод

запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", – зазначили в міністерстві.

Перші ЗРК Avengers для України Штати надали що торік. Ця зенітно-ракетна система забезпечує повітряних захист малої дальності – до 5,5 км – від крилатих ракет, безпілотників, літаків та гелікоптерів, що летять на малій висоті. Може вражати ворожі цілі навздогін, писали в Армія Inform.

Оснащена двома контейнерами по чотири ракети FIM-92 Stinger та власною РЛС та 12,7 кулеметом.

AIM-9M – це американські ракети класу "повітря – повітря" ближнього радіуса дії. Зазвичай вони кріпляться до літаків, але їх можна використовувати і на зенітних ракетних комплексах, пояснювали в Defence Express. Інтеграція таких ракет у радянські винищувачі, на думку авторів матеріалу, є досить складним завданням, але не нездійсненним.



Учора президенти України та США мали двосторонню зустріч у Вашингтоні. Про виділення нового пакету допомогу стало відомо ще до зустрічі, як і те, що він не міститиме довгоочікуваних далекобійних ракет ATCAMS. Натомість до нього включили засоби для значного посилення протиповітряної оборони. Це – 47 пакет допомоги від серпня 2021 і четвертий за півтора місяці.