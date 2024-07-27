Резервний фонд на відбудову і фортифікації практично спорожнів

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа стверджує, що у резервному фонді, який держава створила для потреб відбудови України та створення фортифікаційних споруд, практично не залишилося грошей.
Як пише "Економічна правда", станом на зараз фонд налічує 592 мільйони гривень. Загальна ж сума, передбачена на 2024 рік, становить 56 мільярдів. Тобто за понад 5 місяців до завершення року залишок складає близько 1%. І це при тому, що спершу кошторис передбачав лише 42 мільярди для фонду, і ця сума пізніше була підвищена.
Уряд передбачає, що в межах збільшення витрат бюджету на півтрильйона гривень відбудеться поповнення фонду - на це планують виділити 4,5 мільярди.
- Облікова ставка в Україні залишилася на рівні 13%. Очікується, що інфляція наприкінці року становитиме 8,5%.