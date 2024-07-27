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Резервний фонд на відбудову і фортифікації практично спорожнів

Із суми, яка була виділена на увесь 2024 рік, залишився лише 1%.

Резервний фонд на відбудову і фортифікації практично спорожнів
Фото: Нацбанк

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа стверджує, що у резервному фонді, який держава створила для потреб відбудови України та створення фортифікаційних споруд, практично не залишилося грошей.

Як пише "Економічна правда", станом на зараз фонд налічує 592 мільйони гривень. Загальна ж сума, передбачена на 2024 рік, становить 56 мільярдів. Тобто за понад 5 місяців до завершення року залишок складає близько 1%. І це при тому, що спершу кошторис передбачав лише 42 мільярди для фонду, і ця сума пізніше була підвищена. 

Уряд передбачає, що в межах збільшення витрат бюджету на півтрильйона гривень відбудеться поповнення фонду - на це планують виділити 4,5 мільярди. 

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