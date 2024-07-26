Головне за п’ятницю, 26 липня: удар по Запоріжжю, 107 боєзіткнень, відкриття ХХХІІІ літніх Олімпійських ігор у Парижі

Бойові дії на Донеччині, 107 бойових зіткнень, ворожі обстріли, графіки відключень, запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Фаріон. Яким запам’ятається 884-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 26 липня відбулося 107 бойових зіткнень. Сили оборони України безперервно ведуть бойові дії спрямовані на зрив наступальних планів агресора, знищуючи його особовий склад і військову техніку.

Противник завдав 46 авіаційних ударів (зокрема застосовано 65 КАБ) та 466 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3163 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах з артилерії та інших типів озброєння.

Найбільш інтенсивно атакує ворог на Покровському напрямку. Тут від початку доби відбувалося 30 штурмів з боку росіян, майже половина з них продовжуються біля населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Новоселівка Перша і Яснобродівка.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 26 липня – в новині.

Росіяни атакували дроном житловий будинок у селі Лежине Запорізького району. Унаслідок атаки поранені троє людей, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Ворог атакував дроном. Влучив у житловий будинок і спричинив пожежу сусідніх осель. Дві жінки та чоловік отримали поранення", — повідомив він у Телеграмі.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу і надали необхідну допомогу.

Найгарячішим напрямком у Херсонській області залишається Придніпровський, ворог щоденно здійснює штурмові дії. Кринки практично знищені, однак підрозділи ЗСУ продовжують виконувати бойові завдання в цьому районі, розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій у коментарі проєкту Радіо Свобода "Крим.Реалії".

Лиховій заявив, що Сили оборони України продовжують бойові завдання на Лівобережжі Дніпра в Херсонській області, зокрема і неподалік від села Кринки, і на островах у цьому районі.

Галицький суд Львова обрав запобіжний захід для 18-річного мешканця Дніпра, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон.

18-річному В'ячеславу Зінченку, підозрюваному у вбивстві Фаріон, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб до 22 вересня, повідомляє Суспільне.

Адвокат обвинуваченого просив суд пом'якшити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу захисту. Сторона обвинувачення буде подавати апеляцію на рішення суду щодо запобіжного заходу.

Укренерго оприлюднило дані про відключення світла 27 червня.

За інформацією компанії, заходи обмеження застосовуватимуться лише в години вечірнього піку споживання.

"З 17.00 до 23.00 буде діяти одна черга відключень", - повідомило Укренерго.

У Парижі триває церемонія відкриття ХХХІІІ літніх Олімпійських ігор. Уперше в історії це відбувається не на стадіоні, а на річці Сена.

Українські спортсмени з'явилася на параді практично наприкінці, в одному човні з представниками Туркменістану, Тувалу та Уругваю. Прапороносцями нашої команди заздалегідь були обрані тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.

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