Гідрометцентр прогнозує на вихідні місцями сильну спеку

Зокрема, у південній частині України, а також східних і Дніпропетровській областях.

Український гідрометеорологічний центр оприлюднив прогноз погоди на вихідні, 27-28 липня.

Так, у суботу - переважно без опадів, лише на півночі країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 13-19°, на півдні до 23°, вдень 27-33°.

28 липня вдень на крайньому заході, а вночі 29 липня у західних і північних областях, вдень на півдні та сході країни пройдуть місцями короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.

Температура вночі становитиме 17-23°, вдень - 28-34°, у південній частині, східних та Дніпропетровській областях місцями сильна спека 35-36°.

29 липня у західних, північних та центральних областях відбудеться зниження денної температури до 23-28°.