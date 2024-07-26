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Військова служба правопорядку озвучила результати перевірки 59 бригади ім. Якова Гандзюка

Випадків злочинних наказів не виявили, але окремих посадових осіб командування бригади притягнули до відповідальності.

Військова служба правопорядку озвучила результати перевірки 59 бригади ім. Якова Гандзюка
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Фото: Telegram/Сирський

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України провела службову перевірку в 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка відповідно до рішення головнокомандувача.

Як повідомили у службі, провели роботу з командирами підрозділів, особовим складом, здійснили перевірку ухвалених рішень та бойових розпоряджень командування бригади. Окрім того, дослідили питання організації виконання бойових завдань.

"Робоча група, що проводила перевірку, не виявила випадків видання злочинних наказів. Водночас, встановлено окремі факти управлінських рішень та чинники, які можуть негативно впливати на хід виконання бойових завдань військовою частиною", - йдеться у повідомленні Військової служби правопорядку.

Керівництв ЗСУ вжило низку заходів, спрямованих на попередження подібних випадків, а окремих посадових осіб командування бригади притягнули до відповідальності.

  • Перевірці передувала заява парамедикині 59-ї ОМПБр ім. Якова Гандзюка, захисниці "Азовсталі" Катерини Поліщук ("Пташка"), яка закликала Президента Зеленського усунути від ухвалення військових рішень осіб, "не зацікавлених у перемозі". 
  • У зв'язку з тим, що тисячі військовослужбовців залишаються виконувати бойові завдання під керівництвом Шевчука, Поліщук закликала президента звернути увагу та провести службову перевірку "щодо фактів злочинних наказів, свідомої недбалості, нехтування життям і здоров'ям особового складу, дій, які призвели до загибелі великої кількості військовослужбовців".
  • Офіцер 59 бригади Сергій Цехоцький прокоментував цю заяву hromadske. Він сказав, що Поліщук не служила у бригаді, а співпрацювала з нею як волонтерка. 
  • У результаті головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відправив начальника Військової служби правопорядку з'ясувати обставини нещодавніх втрат особового складу бригади.
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