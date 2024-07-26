Військова служба правопорядку озвучила результати перевірки 59 бригади ім. Якова Гандзюка

Випадків злочинних наказів не виявили, але окремих посадових осіб командування бригади притягнули до відповідальності.

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України провела службову перевірку в 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка відповідно до рішення головнокомандувача.

Як повідомили у службі, провели роботу з командирами підрозділів, особовим складом, здійснили перевірку ухвалених рішень та бойових розпоряджень командування бригади. Окрім того, дослідили питання організації виконання бойових завдань.

"Робоча група, що проводила перевірку, не виявила випадків видання злочинних наказів. Водночас, встановлено окремі факти управлінських рішень та чинники, які можуть негативно впливати на хід виконання бойових завдань військовою частиною", - йдеться у повідомленні Військової служби правопорядку.

Керівництв ЗСУ вжило низку заходів, спрямованих на попередження подібних випадків, а окремих посадових осіб командування бригади притягнули до відповідальності.