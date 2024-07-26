Галущенко: Ремонтна кампанія розроблена так, щоби взимку всі доступні атомні блоки були в роботі

В Україні ремонтна кампанія в енергосекторі розроблена так, щоби взимку всі доступні атомні блоки були в роботі.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
"Ми працюємо для того, щоб протягом зими всі 9 блоків, які на контрольованій території, були в мережі. Воно так і буде, тому що всі попередні зими ми так і проходили", - сказав міністр.
Очільник Міненерго зауважив, що попри відсутність в енергосистемі України тимчасово окупованої Запорізької АЕС підконтрольні атомні електростанції покривають значну частину потреб.
"Навіть без Запорізької атомної електростанції в системі сьогодні атомна енергетика виробляє більше половини всієї електроенергії країни...", - додав Галущенко.
Він зазначив також, що зусиллями атомників частину ремонтів вдається завершити навіть раніше зазначеного в плані терміну.
- Нині голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що найскладніший період літа – уже позаду. Під час складного режиму вимикали одночасно три-чотири черги споживачів, зараз - одну-дві залежно від часу.
- Якщо нових атак на енергосистему не буде, то ситуація матиме тенденцію до покращення. Принаймні, у наступні декілька тижнів, зауважив Кудрицький.