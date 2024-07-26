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Галущенко: Ремонтна кампанія розроблена так, щоби взимку всі доступні атомні блоки були в роботі

Без окупованої росіянами ЗАЕС атомна енергетика виробляє понад 50% всієї електроенергії країни.

Галущенко: Ремонтна кампанія розроблена так, щоби взимку всі доступні атомні блоки були в роботі
міністр енергетики Герман Галущенко
Фото: Міністерство енергетики у Facebook

В Україні ремонтна кампанія в енергосекторі розроблена так, щоби взимку всі доступні атомні блоки були в роботі.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ми працюємо для того, щоб протягом зими всі 9 блоків, які на контрольованій території, були в мережі. Воно так і буде, тому що всі попередні зими ми так і проходили", - сказав міністр.

Очільник Міненерго зауважив, що попри відсутність в енергосистемі України тимчасово окупованої Запорізької АЕС підконтрольні атомні електростанції покривають значну частину потреб.

"Навіть без Запорізької атомної електростанції в системі сьогодні атомна енергетика виробляє більше половини всієї електроенергії країни...", - додав Галущенко.

Він зазначив також, що зусиллями атомників частину ремонтів вдається завершити навіть раніше зазначеного в плані терміну. 

  • Нині голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що найскладніший період літа – уже позаду. Під час складного режиму вимикали одночасно три-чотири черги споживачів, зараз - одну-дві залежно від часу.
  • Якщо нових атак на енергосистему не буде, то ситуація матиме тенденцію до покращення. Принаймні, у наступні декілька тижнів, зауважив Кудрицький.
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