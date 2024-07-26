У ВМС розповіли про ураження російського порому "Славянин" і наслідки для чорноморського флоту РФ

Після ураження ВМС ЗСУ російського порому "Славянин" в порту "Кавказ", РФ вивела всі кораблі з Азовського моря. Відомо, що пором забезпечував угрупування ЗС РФ в окупованому Криму та на Південній частині України.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі Суспільне Крим.

""Славянин" на "Кавказі" якось не прижився, тому що були прямі влучання в цей пором. Він залізничний, він доволі потужний і він останній. Що стосується цього проєкту порому — він мав вміщувати 50 умовних поромів, тобто, 50 цистерн може перевозити. І його було знято з маршруту міжнародного", — розповідає Плетенчук.

За словами Плетенчука, пором курсував з порту "Кавказ" до Варни в Болгарії. До слова, порт "Кавказ" — другий за розміром в Азово-Чорноморському регіоні, та четвертий за вантажообігом в РФ взагалі.

"Ситуація наскільки була критична, що після втрати попередніх двох поромів росіяни були вимушені зняти його з цього маршруту і поставити на "внутрішній" маршрут. Точніше, для того, щоб з'єднувати залізницю РФ з Кримською, з нашою окупованою залізницею. Відповідно, цю функцію він виконував, перевантажуючи більше ніж 3/4 логістики військової", — додає речник ВМС.

Речник також підкреслив, що пором був важливим елементом військової логістики окупантів, адже забезпечував угрупування в окупованому Криму та у Південній частині України, на окупованих територіях.

"Зараз вони будуть якось розв'язувати проблему розірвання цього ланцюжка. Його ураження не випадкове. Крім того, після цього ураження вони зрозуміли, що це не жарти. Щодо того, що Україна контролює вогнем Азовське море: це свого часу сказав військовокомандувач ВМС України, проте не повірили в це росіяни. Але після цього удару зрозуміли, що це так і є", — підкреслив Плетенчук.

Плетенчук також підсумував, що після ураження "Славянина" Азовське море взагалі позбавилося російських військових кораблів.