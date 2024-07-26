Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали в Дніпрі. Слідство вважає, що він – лише виконавець
Підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали в Дніпрі. Слідство вважає, що він – лише виконавець
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Близько 10 будинків та об'єкт інфраструктури пошкоджені внаслідок атаки в Житомирській області
Близько 10 будинків та об'єкт інфраструктури пошкоджені внаслідок атаки в Житомирській області
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
ГоловнаСуспільствоВійна

У ВМС розповіли про ураження російського порому "Славянин" і наслідки для чорноморського флоту РФ

"Славянин" був важливим елементом військової логістики окупантів.

У ВМС розповіли про ураження російського порому "Славянин" і наслідки для чорноморського флоту РФ
Ураження російського парому "Славянин"
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Після ураження ВМС ЗСУ російського порому "Славянин" в порту "Кавказ", РФ вивела всі кораблі з Азовського моря. Відомо, що пором забезпечував угрупування ЗС РФ в окупованому Криму та на Південній частині України.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі Суспільне Крим.

""Славянин" на "Кавказі" якось не прижився, тому що були прямі влучання в цей пором. Він залізничний, він доволі потужний і він останній. Що стосується цього проєкту порому — він мав вміщувати 50 умовних поромів, тобто, 50 цистерн може перевозити. І його було знято з маршруту міжнародного", — розповідає Плетенчук.

За словами Плетенчука, пором курсував з порту "Кавказ" до Варни в Болгарії. До слова, порт "Кавказ" — другий за розміром в Азово-Чорноморському регіоні, та четвертий за вантажообігом в РФ взагалі.

"Ситуація наскільки була критична, що після втрати попередніх двох поромів росіяни були вимушені зняти його з цього маршруту і поставити на "внутрішній" маршрут. Точніше, для того, щоб з'єднувати залізницю РФ з Кримською, з нашою окупованою залізницею. Відповідно, цю функцію він виконував, перевантажуючи більше ніж 3/4 логістики військової", — додає речник ВМС.

Речник також підкреслив, що пором був важливим елементом військової логістики окупантів, адже забезпечував угрупування в окупованому Криму та у Південній частині України, на окупованих територіях.

"Зараз вони будуть якось розв'язувати проблему розірвання цього ланцюжка. Його ураження не випадкове. Крім того, після цього ураження вони зрозуміли, що це не жарти. Щодо того, що Україна контролює вогнем Азовське море: це свого часу сказав військовокомандувач ВМС України, проте не повірили в це росіяни. Але після цього удару зрозуміли, що це так і є", — підкреслив Плетенчук.

Плетенчук також підсумував, що після ураження "Славянина" Азовське море взагалі позбавилося російських військових кораблів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies