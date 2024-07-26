Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали в Дніпрі. Слідство вважає, що він – лише виконавець
Підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали в Дніпрі. Слідство вважає, що він – лише виконавець
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Близько 10 будинків та об'єкт інфраструктури пошкоджені внаслідок атаки в Житомирській області
Близько 10 будинків та об'єкт інфраструктури пошкоджені внаслідок атаки в Житомирській області
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
ГоловнаСуспільствоВійна

Лиховій: Кринки практично знищені, однак Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання неподалік

Придніпровський напрямок є "найгарячішим" в цій області, там щодня відбуваються ворожі штурми.

Лиховій: Кринки практично знищені, однак Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання неподалік
війна з Росією
Фото: Генштаб

Найгарячішим напрямком у Херсонській області залишається Придніпровський, ворог щоденно здійснює штурмові дії. Щодо Кринок – населений пункт практично знищений, однак підрозділи ЗСУ продовжують виконувати бойові завдання в цьому районі.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій у коментарі проєкту Радіо Свобода "Крим.Реалії".

Лиховій заявив, що Сили оборони України продовжують бойові завдання на Лівобережжі Дніпра в Херсонській області, зокрема і неподалік від села Кринки, і на островах у цьому районі.

"Позиції українських сил у селі Кринки були зруйновані вщент внаслідок інтенсивних, тривалих ворожих обстрілів й авіаударів. Саме село практично повністю знищене. Там немає змоги тримати оборону, немає можливості зачепитися за якісь фортифікації, і тому надалі українські захисники перебувають на інших визначених позиціях і плацдармах і також на лівому березі Дніпра", – сказав він.

Також речник зазначив, що по всій операційній зоні оперативного угруповання військ "Таврія" саме Придніпровський напрямок є "найгарячішим, але відносно, там щодня відбуваються ворожі штурми".

  • Про ситуацію на лівобережжі Херсонщини та запеклі бої ЗСУ за Кринки читайте у матеріалі LB.ua "Кринки. Ніхто не хотів відступати".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies