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Генштаб підтвердив враження аеродрому "Саки" в Криму

Інформація про наслідки удару уточнюється. 

Генштаб підтвердив враження аеродрому "Саки" в Криму
Ілюстративне фото
Фото: ЕРА/UPG

Генеральний штаб підтвердив влучання по аеродрому "Саки" в Криму – одному з оперативних аеродромів, які ворог використовує для контролю за повітряним простором і завдання ударів.

Наслідки ударів уточнюють. У Генштабі підкреслили, що аеродром прикривали "сучасні" російські засоби ППО, які не змогли захистити об'єкт. 

"Сьогодні вночі підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в рамках єдиного замислу завдали удару по аеродрому «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Це один з оперативних аеродромів, які росія використовує для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря, та завдання ударів авіаційними засобами ураження по українській території", – йдеться у повідомленні.

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