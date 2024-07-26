КНДР відновлює економіку після постачання зброї Росії, ‒ банк Кореї

Економіка Північної Кореї починає відновлюватися, адже постачання зброї Росії забезпечили підтримку режиму Кім Чен Ина, пише Bloomberg.

Відповідно до даних центрального банку Південної Кореї, у 2023 році валовий внутрішній продукт Північної Кореї зріс на 3,1% порівняно з попереднім роком, поклавши край трирічній смузі скорочень і зафіксувавши найбільше зростання з 2016 року.

Важка та хімічна промисловість “очолили” економічне зростання, збільшившись на 8,1% порівняно з 2023-м, зазначили у Банку Кореї. Хоча у звіті не йдеться про те, чи займалися ці галузі виробництвом зброї, у ньому зазначено про зростання виробництва первинних металів, які можуть включати залізо, сталь, мідь, нікель та алюміній.

“Банк Кореї щорічно звітує про економіку Північної Кореї на основі даних, які він збирає від різноманітних установ, і його цифри вважаються одними з найкращих аналізів діяльності її сусіда”, ‒ зазначає видання.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад два роки тому США та Південна Корея звинуватили Кіма у надсиланні мільйонів боєприпасів і десятків балістичних ракет президенту Володимиру Путіну, щоб допомогти у його війни проти Києва.

Москва і Пхеньян заперечують звинувачення, незважаючи на докази того, що поставки зброї відбувалися. Хоча точна вартість пакетів постачань не входить до аналізу банку, Північна Корея отримала матеріали для своєї економіки та основні продукти харчування з Росії, які допомогли Кіму стабілізувати ціни та, ймовірно, підвищити виробництво, заявили південнокорейські чиновники.

Хоча економіка Північної Кореї демонструє один із найвищих темпів зростання з того часу, як Кім прийшов до влади після смерті свого батька Кім Чен Іра в 2011 році, країна залишається однією з найбідніших у світі: за даними агентств ООН, значна частина її населення страждає від нестачі продовольства, ліків та інших предметів першої необхідності.