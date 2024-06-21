​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки

19 червня Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Москва та Пхеньян тривалий час активно співпрацюють у військовій сфері, Північна Корея — важливий постачальник озброєння та боєприпасів у Росію. За підрахунками Південної Кореї , північани могли відправити росіянам приблизно 5 млн артилерійських снарядів. Тож договір обох диктаторів формалізував те, що вже давно існує між двома режимами.

Фото: EPA/UPG Путін і Кім Чен Ин під час прийому на честь Путіна у Пхеньяні, Північна Корея, 19 червня 2024 року

Угода Росії та КНДР зводиться до взаємного зобов’язання надати негайну військову й іншу допомогу в разі агресії проти однієї сторони. Також там є пункти про координацію дій на міжнародній арені, військову, економічну, наукову, ядерну й космічну співпрацю. Диктатори планують взаємодіяти в медійній площині, щоб «протидіяти недостовірній інформації та інформаційним провокаціям».

Очевидно, що всі деталі домовленостей Путіна й Кім Чен Ина не відомі світу. Тим часом ці держави входять до ядерного клубу й не приховують бажання деконструювати усталений світовий порядок. Це створює додатковий рівень невизначеності й піднімає градус напруги.

Аналітики вже порівняли цей договір з угодою 1961 року між Північною Кореєю та СРСР. Утім міжнародна ситуація тоді була зовсім іншою. Тому не зайве нагадати інший історичний контекст. Насправді документ, схвалений Путіним і Кім Чен Ином, більше нагадує Сталевий пакт між Третім Рейхом та Італією, підписаний у травні 1939 року. Світ саме стояв на порозі великої війни. І обриси коаліцій, які братимуть у ній участь, приблизно були зрозумілі. Залишалося додати кілька деталей.

Фото: EPA/UPG

Ця дипломатична угода стала ключовою в становленні альянсу — держав Осі, які згодом розв’язали Другу світову війну. Сталевий пакт містив положення про безумовну взаємну військову допомогу в разі війни, дипломатичну та політичну підтримку й узгодження позицій підписантів на світовій арені. Третій Рейх та Італія зобов’язувалися «поглиблювати своє військове й військово-економічне співробітництво».

У секретному додатковому протоколі до Сталевого пакту міністри закордонних справ Німеччини й Італії Йоахім фон Ріббентроп і Галеаццо Чано пообіцяли «якомога швидше домовитися про структуру, місце перебування й методи роботи підлеглих військово-економічних комісій», а також налагодити «відповідне співробітництво в галузі преси, інформації та пропаганди, що відповідає духу й цілям пакту». Цей пункт дуже схожий за змістом на російсько-корейське прагнення до взаємодії в медійній площині, щоб «протидіяти недостовірній інформації та інформаційним провокаціям».

Москва своєю угодою з режимом Кім Чен Ина демонстративно наплювала на міжнародні санкції, запроваджені проти КНДР. У тому числі санкції Ради Безпеки ООН, ЄС, США, Японії Австралії, Південної Кореї та інших держав. І навіть на свої власні. Адже відносно недавно Росія також вводила жорсткі санкції проти КНДР за її ядерну програму. Що ще раз доводить всю нікчемність підписаних Кремлем договорів та взятих на себе зобов’язань.

Фото: EPA/UPG Путін у супроводі делегації і Кім Чен Ин прибувають на гала-концерт на честь візиту Путіна, Пхеньян, 19 червня 2024 р.

Так, 30 березня 2010 року президент РФ Дмитро Медведєв підписав указ про введення в дію посилених санкцій Ради безпеки ООН проти ядерних програм Пхеньяна. У грудні 2013 року Росія приєдналася до санкцій проти Північної Кореї, запроваджених у березні Радою безпеки ООН. У відповідному указі, підписаному президентом Путіним, зазначено, що російським компаніям заборонено надавати Північній Кореї будь-яку технічну допомогу та консультації в розробці та виробництві балістичних ракет. У жовтні 2017 року Путін підписав додатковий указ, який доповнив перелік фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з північнокорейською ядерною програмою та програмою балістичних ракет, які підпадають під обмеження. І ввів додаткові заборони на торговельну, економічну, банківську, фінансову, науково-технічну співпрацю з КНДР. Та, схоже, що Пхеньян та Москва вирішили забути про цю не надто віддалену у часі сторінку своїх відносин.

Пакт Путіна-Кіма не залишився поза увагою Заходу. Чітко про цей договір висловився генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. “Ми повинні усвідомлювати, що авторитарні держави дедалі більше об'єднуються. Вони підтримують одна одну так, як ми раніше не бачили. Коли вони стають все більш узгодженими – авторитарні режими, такі як Північна Корея і Китай, Іран, Росія – тоді ще важливіше, щоб ми були єдині як країни, які вірять у свободу та демократію”, – заявив він.

Фото: EPA/UPG Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг спілкується з журналістами після зустрічі з президентом США у Вашингтоні, 17 червня 2024 року.

Для США пакт Путіна та Кім Чен Ина також є предметом значного занепокоєння. Адже тепер північнокорейський режим почувається значно впевненіше, а його попередня ізоляція у сфері військових технологій та ядерної зброї, яка й так не працювала належним чином, тепер набуває радше формальних сміховинних рис. Невідомо, на яку авантюру може наважитися комуністичний диктатор, маючи підтримку Москви. Можливо, Кім навіть набереться сміливості і влаштує якусь військову провокацію проти Південної Кореї. Це могло б допомогти Кремлю частково відвернути світову увагу від України.

З іншого боку, ми отримали реакцію від Південної Кореї. “Уряд висловлює серйозну стурбованість і засуджує підписання угоди про всеосяжне стратегічне партнерство між Північною Кореєю та Росією, яка спрямована на зміцнення взаємного військового та економічного співробітництва”, — наголосив радник з національної безпеки Республіки Корея Чан Хо Джин.

Він заявив, що будь-яка співпраця, яка прямо чи опосередковано сприяє військовому зміцненню Північної Кореї, є порушенням резолюцій Ради безпеки ООН і підлягатиме міжнародному контролю та санкціям, і пообіцяв вжити відповідних заходів. “Ми плануємо переглянути питання збройової підтримки України”, — додав Чан Хо Джин.

Фото: EPA/UPG Радник президента з національної безпеки Чан Хо Джин

Південна Корея не є членом НАТО, однак на території країни розміщені військові бази США. Сеул, Токіо і Вашингтон занепокоєні зближенням обох агресивних режимів і готуються підписати нову угоду в сфері безпеки.

Жест Путіна для всього світу показовий: він не соромиться дружби і тісної співпраці з режимом, який є світовим ізгоєм. Йому начхати на усі резолюції ООН, ЄС та думку інших країн. У той же час ООН демонструє свою жахливу імпотентність і не здатна навіть формально засудити таке грубе порушення режиму міжнародних санкцій.

Світ рухається до фрагментації світової безпеки. Схоже, у майбутньому ми побачимо посилення співпраці між демократіями Азійсько-Тихоокеанського регіону. Австралія, Японія, Нова Зеландія та Південна Корея отримали запрошення на саміт НАТО у Вашингтоні.

Фото: EPA/UPG Офіційна церемонія зустрічі в Пхеньяні, 19 червня 2024 року.

Але не тільки ці країни стурбовані загрозою, яка йде від авторитарних режимів Азії. Напруга вже давно проходить по лінії Китаю та Тайваню. Крім того, сусіди Піднебесної незадоволені прагненням Пекіну на власний розсуд визначати сфери виключного економічного інтересу у Південно-Китайському морі. Нещодавно стався інцидент між кораблями КНР та Філіппін. Останні мають договір зі США про взаємну оборону.

Волюнтаристська політика Пекіну також дратує В'єтнам, Малайзію, Тайвань і Бруней. Регіон Східної і Південно-Східної Азії потенційно містить в собі паростки великого конфлікту. Пакт Путіна та Кім Чен Ина зробить планету ще більш небезпечною.

Фото: EPA/UPG Кім Чен Ин очікує прибуття Путіна в аеропорту Пхеньяна, 18 червня 2019 р.

Фото: EPA/UPG Кортеж Путіна та Кім Чен Ина їде вулицею Пхеньяна, 19 червня 2024 р

Фото: EPA/UPG Під час офіційної церемонії зустрічі в Пхеньяні

Фото: EPA/UPG Лідери під час офіційної церемонії зустрічі в Пхеньяні, 19 червня 2024 року.

Фото: EPA/UPG Офіційна церемонія зустрічі в Пхеньяні, 19 червня 2024 року.

Фото: EPA/UPG Путін під час офіційна церемонії зустрічі в Пхеньяні

Фото: EPA/UPG Під час офіційної церемонії зустрічі в Пхеньяні

Фото: EPA/UPG Офіційна церемонія зустрічі в Пхеньяні, 19 червня 2024 року.

Фото: EPA/UPG Офіційна церемонія зустрічі в Пхеньяні, 19 червня 2024 року.

Фото: EPA/UPG Путін і Кім Чен Ин під час гала-концерту на честь візиту Путіна в Пхеньян

Фото: EPA/UPG Путін і Кім Чен Ин під час гала-концерту на честь візиту Путіна в Пхеньян

Фото: EPA/UPG Двосторонні переговорів у державній резиденції Кумсусан у Пхеньяні, 19 червня 2024 року

Фото: EPA/UPG Путін і Кім Чен Ин обмінюються підписаними документами після двосторонніх переговорів у державній резиденції Кумсусан у Пхеньяні, 19 червня 2024 року

Фото: EPA/UPG Путін і Кім Чен Ин під час зустрічі у Пхеньяні

Фото: EPA/UPG Путін за кермом лімузина Aurus, який він презентував Кім Чен Ину, Пхеньян, 19 червня 2024 року.

Фото: EPA/UPG Путін біля лімузина Aurus, який він презентував Кім Чен Ину, Пхеньян, 19 червня 2024 року.

Фото: EPA/UPG Путін і Кім Чен Ин під час прогулянки в саду гостьового будинку у Пхеньяні, 19 червня 2024 року.