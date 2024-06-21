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Нідерланди спільно із ще однією країною передадуть Україні систему Patriot

Наразі невідомо. яка країна бере участь у передачі системи ППО для Києва.

Нідерланди спільно із ще однією країною передадуть Україні систему Patriot
Первые зенитно-ракетные комплексы Patriot Румыния получила в сентябре 2020.
Фото: EPA/UPG

Нідерланди спільно зі ще однією країною передадуть Україні додаткову систему Patriot.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, пише NL Times.

Додатковий зенітний ракетний комплекс Patriot передадуть Україні Нідерланди спільно зі ще однією країною.

За словами Кайси Оллонгрен, Нідерландам та ще одній країні вдалося зібрати частини, які потім зможуть сформувати цілісну систему. 

Оллонгрен заявила, що протиповітряна оборона має вирішальне значення для України, яка змогла таким чином протистояти багатьом російським атакам. На її думку, "дуже хорошою новиною" є те, що Румунія оголосила про поставку системи Patriot цього тижня.

Також Оллонгрен додала, що США також працюють над допомогою українським військовим зусиллям.

Минулого тижня на зустрічі щодо Patriot у Брюсселі було складено ще один перелік допомоги Україні в її потребах з протиповітряної оборони. Міністр сказала, що "всі частини головоломки" лежали на столі".

Кайса Оллогрен не уточнила, яка країна працює з Нідерландами над постачанням системи Patriot в Україну.

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