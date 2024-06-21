Консерватори у Європарламенті вимагають у партії Орбана заяву про підтримку України

Група Європейських консерваторів і реформістів стала третьою за чисельністю групою у ЄП, обігнавши ліберальну партію “Оновити Європу”.

Для вступу до групи Європейських консерваторів і реформістів (ЄКР) партія “Фідес” прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана має надати письмову заяву про підтримку України.

Про це заявив співголова групи Нікола Прокаччіні, повідомляє Німецька хвиля з посиланням на Euroactive.

Це також стосується румунської ультраправої партії "Альянс за союз румунів" (AUR), яка приєдналася до консерваторів ЄС цього тижня.

“Ми попросили AUR зробити офіційну письмову заяву про односторонню підтримку української справи. Без цього приєднання до групи ЄКР було б неможливим, оскільки ми завжди підтримували Київ”, ‒ заявив Прокаччіні.

“Якщо в майбутньому Орбан також захоче приєднатися до консерваторів, йому доведеться зробити те ж саме”, ‒ додав політик.

Цього тижня до ЄКР приєдналися нові члени, зокрема з партії “Данські демократи”, болгарської партії “Є такий народ”, литовської партії “Союз селян і зелених”, французькі депутати від партії “Реконкіста”, а також AUR. З новими членами ЄКР стала третьою за чисельністю групою в Європарламенті, обігнавши ліберальну партію “Оновити Європу”.