Вірменія визнала державу Палестина

Вірменія визнає державу Палестина, повідомляє пресслужба вірменського міністерства закордонних справ.
У МЗС заявили, що Єреван щиро зацікавлений у встановленні миру і стабільності на Близькому Сході та встановленні міцного примирення між єврейським і палестинським народами.
“На різних міжнародних майданчиках ми завжди виступали за мирне та всеосяжне врегулювання палестинського питання та підтримуємо принцип “двох держав” для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту. Ми переконані, що це єдиний спосіб гарантувати, що палестинці та ізраїльтяни зможуть реалізувати свої законні прагнення”, ‒ зазначають дипломати.
“Виходячи з вищезазначеного та підтверджуючи свою відданість міжнародному праву та принципам рівності, суверенітету та мирного співіснування народів, Республіка Вірменія визнає державу Палестина”, ‒ заявили у міністерстві.
Урядовці нагадують, що Вірменія приєдналася до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, які закликають до негайного припинення вогню у Смузі Гази. Країна засудила націлювання на цивільну інфраструктуру, насильство проти цивільного населення, а також захоплення в заручники та полон цивільних осіб під час збройного конфлікту.
- 4 червня словенський парламент підтримав визнання Палестини незалежною та суверенною державою.
- Президент України Володимир Зеленський нагадав, що наша держава визнає незалежність як Ізраїлю, так і Палестини.
- У травні Норвегія, Іспанія та Ірландія визнали Палестинську державу.
- Перед цим Палестина отримала нові права у Генеральній асамблеї ООН. Вона зможе повноцінно брати участь у дебатах, вносити пропозиції до порядку денного та делегувати представників у комітети. Проте повноцінне членство Палестини в ООН може схвалити лише Рада Безпеки, де це питання ветували Сполучені Штати.
- Палестина перебуває в процесі державотворення. У Смузі Гази нею керувало ХАМАС, а на Західному березі – Палестинська адміністрація. ХАМАС визнаний терористичною групою низкою країн, зокрема в ЄС. Після початку війни 7 жовтня 2023 Ізраїль оголосив про зачистку Смуги Гази від членів ХАМАСу. Внаслідок ізраїльських операцій гинули цивільні.