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Вірменія визнала державу Палестина

Єреван підтримує принцип “двох держав” для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Вірменія визнала державу Палестина
Міністерство закордонних справ Вірменії
Фото: mfa.am

Вірменія визнає державу Палестина, повідомляє пресслужба вірменського міністерства закордонних справ.

У МЗС заявили, що Єреван щиро зацікавлений у встановленні миру і стабільності на Близькому Сході та встановленні міцного примирення між єврейським і палестинським народами. 

“На різних міжнародних майданчиках ми завжди виступали за мирне та всеосяжне врегулювання палестинського питання та підтримуємо принцип “двох держав” для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту. Ми переконані, що це єдиний спосіб гарантувати, що палестинці та ізраїльтяни зможуть реалізувати свої законні прагнення”, ‒ зазначають дипломати.

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“Виходячи з вищезазначеного та підтверджуючи свою відданість міжнародному праву та принципам рівності, суверенітету та мирного співіснування народів, Республіка Вірменія визнає державу Палестина”, ‒ заявили у міністерстві.

Урядовці нагадують, що Вірменія приєдналася до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, які закликають до негайного припинення вогню у Смузі Гази. Країна засудила націлювання на цивільну інфраструктуру, насильство проти цивільного населення, а також захоплення в заручники та полон цивільних осіб під час збройного конфлікту.

  • 4 червня словенський парламент підтримав визнання Палестини незалежною та суверенною державою.
  • Президент України Володимир Зеленський нагадав, що наша держава визнає незалежність як Ізраїлю, так і Палестини.
  • У травні Норвегія, Іспанія та Ірландія визнали Палестинську державу.
  • Перед цим Палестина отримала нові права у Генеральній асамблеї ООН. Вона зможе повноцінно брати участь у дебатах, вносити пропозиції до порядку денного та делегувати представників у комітети. Проте повноцінне членство Палестини в ООН може схвалити лише Рада Безпеки, де це питання ветували Сполучені Штати. 
  • Палестина перебуває в процесі державотворення. У Смузі Гази нею керувало ХАМАС, а на Західному березі – Палестинська адміністрація. ХАМАС визнаний терористичною групою низкою країн, зокрема в ЄС. Після початку війни 7 жовтня 2023 Ізраїль оголосив про зачистку Смуги Гази від членів ХАМАСу. Внаслідок ізраїльських операцій гинули цивільні.
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