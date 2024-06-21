Вірменія визнала державу Палестина

Вірменія визнає державу Палестина, повідомляє пресслужба вірменського міністерства закордонних справ.

У МЗС заявили, що Єреван щиро зацікавлений у встановленні миру і стабільності на Близькому Сході та встановленні міцного примирення між єврейським і палестинським народами.

“На різних міжнародних майданчиках ми завжди виступали за мирне та всеосяжне врегулювання палестинського питання та підтримуємо принцип “двох держав” для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту. Ми переконані, що це єдиний спосіб гарантувати, що палестинці та ізраїльтяни зможуть реалізувати свої законні прагнення”, ‒ зазначають дипломати.

“Виходячи з вищезазначеного та підтверджуючи свою відданість міжнародному праву та принципам рівності, суверенітету та мирного співіснування народів, Республіка Вірменія визнає державу Палестина”, ‒ заявили у міністерстві.

Урядовці нагадують, що Вірменія приєдналася до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, які закликають до негайного припинення вогню у Смузі Гази. Країна засудила націлювання на цивільну інфраструктуру, насильство проти цивільного населення, а також захоплення в заручники та полон цивільних осіб під час збройного конфлікту.