"Україна визнає і Ізраїль, і Палестину", — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі Діалог Шангрі-Ла в Сінгапурі заявив, що Україна визнає державність як Ізраїлю, і Палестини, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Україна сказала, що якщо терористи з ХАМАС атакують цивільне населення, Ізраїль має право захищатися... А після цього, коли Ізраїль був на території Гази і була гуманітарна криза, Україна сказала: перше — готова допомагати гуманітарно Газі; друге — треба поважати міжнародне право; третє — Україна визнає дві держави, і Ізраїль, і Палестину", — зазначив президент.

Глава держави наголосив, що Україна зробить усе, щоб закінчився цей конфлікт, а мирне населення перестало страждати.

Також, за словами Зеленського, Україна надіслала запрошення Палестині та Ізраїлю для участі у Саміті миру, який відбудеться цього місяця у Швейцарії.

"Ми запросили усі країни на наш Саміт. Ми готові чути кожну думку, готові з ними говорити. Не запрошені були лише представники Росії, і не лише тому, що вони агресори", — додав президент.