Зеленський: Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру, погрожуючи країнам блокадою

За словами президента, деякі держави почали допомагати Росії у дипломатичному зриві Саміту миру.

Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії, погрожуючи державам блокадою продукції, а деякі держави допомагають РФ у зриві саміту. За його словами, цьому є підтвердження 106 союзників.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі, пише LIGA.net.

"Сьогодні Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру, це правда. У нас є підтвердження 106 країн світу, і це на високому рівні, на рівні світових лідерів, високих представників своїх держав", – заявив він.

Президент України додав, що представники Росії їздять світом, погрожуючи країнам блокадою харчової продукції, агропродукції, хімічної. Також Кремль демпінгуватиме ціни на енергетику, щоб змусити лідерів Європи та світу відмовитися від участі у Саміті миру.

"Питання навіть не про зброю, питання про підтримку миру. І вона [Росія] зриває це, впливаючи на всі регіони. Сьогодні є не дуже гарна інформація, скажу вам відверто, деякі держави почали допомагати Росії у дипломатичному зриві Саміту миру", – додав Зеленський.

Саміт миру у Швейцарії: основне