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Зеленський: Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру, погрожуючи країнам блокадою

За словами президента, деякі держави почали допомагати Росії у дипломатичному зриві Саміту миру. 

Зеленський: Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру, погрожуючи країнам блокадою
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії, погрожуючи державам блокадою продукції, а деякі держави допомагають РФ у зриві саміту. За його словами, цьому є підтвердження 106 союзників.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі, пише LIGA.net. 

"Сьогодні Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру, це правда. У нас є підтвердження 106 країн світу, і це на високому рівні, на рівні світових лідерів, високих представників своїх держав", – заявив він.

Президент України додав, що представники Росії їздять світом, погрожуючи країнам блокадою харчової продукції, агропродукції, хімічної. Також Кремль демпінгуватиме ціни на енергетику, щоб змусити лідерів Європи та світу відмовитися від участі у Саміті миру.

"Питання навіть не про зброю, питання про підтримку миру. І вона [Росія] зриває це, впливаючи на всі регіони. Сьогодні є не дуже гарна інформація, скажу вам відверто, деякі держави почали допомагати Росії у дипломатичному зриві Саміту миру", – додав Зеленський.

Саміт миру у Швейцарії: основне

  • Президент України Володимир Зеленський повідомив, що згідно з домовленостями із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд перший Саміт миру відбудеться 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії.
  • У лютому цього року глава ОПУ Андрій Єрмак заявив, що на перший Глобальний саміт миру Росію не запрошуватимуть. А от на другий саміт, вважає Єрмак, росіян можна покликати.
  • Президент Зеленський говорив, що на саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою. "Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там буде з їх боку, ми не знаємо. Але ми говоримо, що цей документ буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків", – наголосив він, зазначивши, що Україні потрібен справедливий мир.
  • Українська формула миру включає десять пунктів, зокрема – відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991.
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