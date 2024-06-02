Оборонці неба знищили крилату ракету над Криворізьким районом Дніпропетровщии

Ввечері та вночі сили ППО збили над Дніпропетровщиною крилату ракету у Криворізькому районі і 2 ворожі безпілотники.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
"Ввечері наші оборонці збили 1 крилату ракету в Криворізькому районі, а близько опівночі – 2 "Шахеди" на Нікопольщині".
Крім того ввечері агресор продовжував бити по Нікопольщині. Дронами-камікадзе поцілив по Мирівській громаді. По Марганецькій – артилерією.
Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда й гараж.
Також вранці неділі під ворожим ударом опинилися Марганецька громада і Нікополь. Наслідки атак уточнюються.
- Учора сили української ППО ліквідували 9 ракет і 10 шахедів у Дніпропетровській області, однак у Нікополі поранено дитину.