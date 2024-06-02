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Оборонці неба знищили крилату ракету над Криворізьким районом Дніпропетровщии

Ворог обстріляв громади Нікопольського району.

Оборонці неба знищили крилату ракету над Криворізьким районом Дніпропетровщии
Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Ввечері та вночі сили ППО збили над Дніпропетровщиною крилату ракету у Криворізькому районі і 2 ворожі безпілотники.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

"Ввечері наші оборонці збили 1 крилату ракету в Криворізькому районі, а близько опівночі – 2 "Шахеди" на Нікопольщині".

Крім того ввечері агресор продовжував бити по Нікопольщині. Дронами-камікадзе поцілив по Мирівській громаді. По Марганецькій – артилерією.

Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда й гараж.

Також вранці неділі під ворожим ударом опинилися Марганецька громада і Нікополь. Наслідки атак уточнюються.

  • Учора сили української ППО ліквідували 9 ракет і 10 шахедів у Дніпропетровській області, однак у Нікополі поранено дитину.
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