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Міноборони: майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, більша частина у цьому секторі – приватний бізнес

Агентство оборонних закупівель нещодавно вперше оголосило конкурентні торги в закритому режимі через Prozorro.

Міноборони: майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, більша частина у цьому секторі – приватний бізнес
Дмитро Кліменков

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков в інтерв'ю SMALL TALK заявив, що майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, а більшу частину в цьому секторі займає приватний бізнес, передає Інтерфакс-Україна.

"Дрони. Пріоритет також дуже важливий. Майже 100% усіх виробів розробляється в Україні. Тобто, в цьому секторі якраз більшу частину займає приватний бізнес, і це добре, тому що це теж про економіку. Агентство оборонних закупівель нещодавно вперше оголосило конкурентні торги в закритому режимі через Prozorro на закупівлю 20 тис. дронів, з орієнтовною вартістю до 3 млрд гривень", - повідомив заступник міністра.

За його словами, частково ці торги вже відбулися. Міноборони отримало хороші результати, як за продуктом, так і за ціною. Уже законтрактовано близько 7 тис. дронів.

"Відбулися торги і зараз проходять перевірку і кваліфікацію ще близько 7 тисяч. І понад 1 млрд грн уже цього бюджету вже використано, і ми рухаємося цим шляхом", - пояснив Кліменков.

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