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У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи у атакованій РФ п'ятиповерхівці

Семеро осіб загиблих, останки ще однієї людини передали для ДНК-ідентифікації.

У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи у атакованій РФ п'ятиповерхівці
Харківщина, наслідки обстрілів
Фото: МВС

У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання Росією 31 травня у п'ятиповерхівку.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Аварійно-рятувальні роботи завершені у пʼятиповерховому будинку завершені. Сім загиблих. Окремі фрагменти восьмої людини передали працівникам поліції для подальшого ДНК", – написав Синєгубов у телеграмі.

Постраждали 26 осіб.

Водночас у Харківській обласній прокуратурі повідомляють про дев'ять загиблих. 

В ніч на 31 травня у Харкові зафіксували два влучання в районі щільної житлової забудови. Як стало відомо пізніше, окупанти поцілили у п'ятиповерховий житловий будинок.  На місці обстрілу виникла пожежа.

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