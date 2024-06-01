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У Харкові зросла кількість загиблих від удару по п'ятиповерхівці (доповнено)

Пошукова операція триває.

У Харкові зросла кількість загиблих від удару по п'ятиповерхівці (доповнено)
Харків, наслідки ракетних ударів
Фото: МВС

У Новобаварському районі Харкова, де російська армія влучила у п'ятиповерхівку, кількість жертв збільшилася до дев’яти. Пошукова операція триває. 

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

О 16.41 Синеєгубов написав, що кількість жертв зросла до 9. 

"Станом на зараз відомо про 9 загиблих внаслідок ворожого обстрілу Новобаварського району Харкова. Серед них троє жінок 39, 68 та 86 років і четверо чоловіків віком 52, 64, 41 та 28 років. Сьогодні вдень рятувальники знайшли тіла ще двох жертв. Їхні дані встановлюються", – написав він у телеграмі. 

Прокурори додали, що тіло жінки знайшли між зруйнованим будинком та гаражем. Скоріш за все, під час прямого влучання ракети жінку викинуло з квартири на вулицю та присипало конструкціями зруйнованого підʼїзду.

Перед тим у прокуратурі повідомляли про вісьмох загиблих. Серед них троє жінок 39, 68 та 86 років і четверо чоловіків віком 52, 64, 41 та 28 років. За даними прокурорів, сьогодні зранку рятувальники знайшли тіло восьмої жертви. Вживаються заходи для ідентифікації загиблої людини.

"Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують працюють на місці чергового терористичного акту зс рф проти мирного населення Харкова", – зазначили у прокуратурі.

Робота з пошуку загиблих ускладнена значними руйнуваннями підʼїзду від пʼятого до першого поверху.

  • В ніч на 31 травня російська армія вдарила балістикою по житловій п'ятиповерхівці Харкова. 
  • Було відомо про п'ятьох загиблих і 25 постраждалих. Однак в Офісі генпрокурора повідомили, що загиблих уже шість.
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