Протягом доби у "Шегинях" двічі намагалися підкупити прикордонників

Упродовж доби в пункті пропуску «Шегині» зафіксовано дві спроби підкупу прикордонників. Житель Львівщини та жителька Вінничини намагалися підкупити 200 доларами та 100 євро відповідно.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

В одному випадку 32-річний уродженець Львівщини повідомив, що супроводжує через кордон свого батька, який має ІІ групу інвалідності. Однак українець не зміг пред’явити усі необхідні документи. З'ясувалося, що чоловік мав намір видати свого дядька за рідного батька, адже прізвище у них однакове. Коли ж зрозумів, що заплутані родинні зв'язки прикордонники розплутали, то спробував підкупити охоронців кордону, запропонувавши 200 доларів хабаря.

В іншому випадку на 43-річну жительку Вінничини спрацювала одна з відомчих баз даних. Крім того, вона не надала необхідних документів для перетину державного кордону України.Тому жінка пропонувала 100 євро неправомірної вигоди за безперешкодний перетин кордону.

"Державна прикордонна служба України має нульову толерантність до корупції. За фактами підкупу службових осіб – співробітники ВВВБ Держприкордонслужби поінформували представників Нацполіції", – повідомили прикордонники.

З початку введення воєнного стану прикордонників намагалися підкупити 1060 разів на загальну суму майже 11,3 млн грн у національній та іноземній валюті.