Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
Україна повернула 75 людей із російського полону
Україна повернула 75 людей із російського полону
Окупанти атакували Київ: збито крилаті ракети (оновлено)
Окупанти атакували Київ: збито крилаті ракети (оновлено)
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
Пора готуватися: що варто знати про наступну зиму
Пора готуватися: що варто знати про наступну зиму
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
ГоловнаСуспільствоЖиття

Протягом доби у "Шегинях" двічі намагалися підкупити прикордонників

Чоловік пропонував прикордонникам 200 доларів, а жінка – 100 євро.

Протягом доби у "Шегинях" двічі намагалися підкупити прикордонників
Викритий на спробі підкупу прикордонників
Фото: ДПСУ

Упродовж доби в пункті пропуску «Шегині» зафіксовано дві спроби підкупу прикордонників. Житель Львівщини та жителька Вінничини намагалися підкупити 200 доларами та 100 євро відповідно.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

В одному випадку 32-річний уродженець Львівщини повідомив, що супроводжує через кордон свого батька, який має ІІ групу інвалідності. Однак українець не зміг пред’явити усі необхідні документи. З'ясувалося, що чоловік мав намір видати свого дядька за рідного батька, адже прізвище у них однакове. Коли ж зрозумів, що заплутані родинні зв'язки прикордонники розплутали, то спробував підкупити охоронців кордону, запропонувавши 200 доларів хабаря.

В іншому випадку на 43-річну жительку Вінничини спрацювала одна з відомчих баз даних. Крім того, вона не надала необхідних документів для перетину державного кордону України.Тому жінка пропонувала 100 євро неправомірної вигоди за безперешкодний перетин кордону. 

"Державна прикордонна служба України має нульову толерантність до корупції. За фактами підкупу службових осіб – співробітники ВВВБ Держприкордонслужби поінформували представників Нацполіції", – повідомили прикордонники. 

З початку введення воєнного стану прикордонників намагалися підкупити 1060 разів на загальну суму майже 11,3 млн грн у національній та іноземній валюті.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies