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Росіяни вдарили по Мирнограду на Донеччині, п'ятеро людей постраждали

Російські окупанти скинули плануючі бомби УМПБ Д-30 СН на житлові масиви міста.

Росіяни вдарили по Мирнограду на Донеччині, п'ятеро людей постраждали
Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські війська скинули дві плануючі бомби на Мирноград Донецькоїї області, поранення дістали п’ятеро цивільних.

Про це ідеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури.

"31 травня 2024 року, о 22:10, російська армія вчинила атаку двома керованими авіаційними бомбами "УМПБ Д-30 СН" на м. Мирноград. Засоби ураження поцілили по житловому мікрорайону. Внаслідок обстрілу п’ятеро громадян, які перебували у своїх оселях, отримали мінно-вибухові травми, різані рани тіла й осколкові поранення", ідеться у повідомленні прокуратури.

У місті пошкоджено багатоквартирні будинки, автомобілі та навчальний заклад.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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