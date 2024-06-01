Росія уночі завдала удару по двох ГЕС, – "Укргідроенерго"

З початку повномасштабного вторгнення Росія випустила понад 110 ракет по всім ГЕС та ГАЕС Укргідроенерго.

У ніч проти 1 червня російські війська атакували дві гідроелектростанції ПрАТ "Укргідроенерго".

Про це повідомляє компанія у Telegram.

"Критичні пошкодження обладнання. Гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків", — ідеться в повідомленні.

Також відомо про влучання в інфраструктуру поруч зі станціями. Є критичні пошкодження обладнання. Гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків.

В "Укргідроенерго" додали, що від початку повномасштабного вторгнення Росія знищила Каховську ГЕС і випустила понад 110 ракет по всіх ГЕС і ГАЕС компанії.

У ніч на 1 червня 2024 року російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".