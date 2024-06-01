Цієї ночі російська армія провела масовану атаку на українську енергетику. Наслідки наразі уточнюють.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

"Атаковані енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях", – сказав він.

Поліція Запорізької області повідомила про обмеження руху Дніпровською ГЕС. Росія вже била по ній 22 березня, під час іншої масованої атаки.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що ворог поцілив у один об'єкт інфраструктури. Є руйнування, також пошкоджені понад 20 будинків та соціальних закладів.

Голова Кіровоградської ОВА Ігор Райкович повідомив, що вражений обʼєкт енергетичної інфраструктури.

"За попередніми повідомленнями – постраждалих немає. Всі відповідні служби вже працюють", – сказав він.

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що відбулася атака на енергетичну інфраструктуру і що сталися декілька пожеж. За даними адміністрації, минулося без поранених.

В Івано-Франківській області у результаті влучання виникла пожежа площею 400 м кв. Вогнеборці оперативно ліквідували її.

"Постраждалих немає", – повідомили в ДСНС.

Фото: ДСНС України в Telegram Ліквідація наслідків у Івано-Франківській області

Фото: ДСНС України в Telegram

Фото: ДСНС України в Telegram

У Вінницькій області, яка не увійшла до повідомлення Галущенка, теж вражено об'єкт інфраструктури, але – уламками.

В Укренерго повідомили, що сьогоднішня атака – вже шоста з березня. Відновлювальні роботи розпочнуть після дозволу ДСНС.

У ДТЕК уточнили, що ворог атакував дві ТЕС.

За даними Повітряних сил, Росія випустила 100 ракет і безпілотників. Збити вдалося 81 ворожу ціль.

"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", – повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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Російські атаки на українську енергетику

З кінця зими Росія відновила масовані атаки на енергетику України. Унаслідок ударві Україна втратила 8 гігават потужностей (для порівняння, в 2022 була втрата 3 гігават, і вже це призвело до блекаутів). З 14 травня довелося повернути обмеження електропостачання для населення, а бізнес почали вимикати ще раніше.

Наймасованішу станом на той момент атаку ворог провів 22 березня.

29 березня Росія повторила масовану атаку і атакувала паливно-енергетичний сектор в шести областях. За даними Укренерго, унаслідок атаки пошкоджені теплові та гідроелектростанції в західних і центральних областях.

8 травня Росія атакувала шість областей. Під удар потрапили три ТЕС. Метою атаки було позбавити Україну можливості достатньо виробляти і передавати енергію.