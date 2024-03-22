Міненерго: РФ здійснила наймасштабнішу атаку на українську енергетику за тривалий час

Російська армія нині провела наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Метою атаки є не просто пошкодження, а спричинення масштабного збою в роботі енергосистеми. Є влучання та пошкодження об'єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях.

"Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС. У частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Робимо усе можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло", – сказав він.