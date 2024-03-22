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Повітряні Сили: зафіксовано пуски крилатих ракет з Ту-95

Триває атака й ударними безпілотниками.

Повітряні Сили: зафіксовано пуски крилатих ракет з Ту-95
Фото: uk.wikipedia.org/

Повітряні Сили України на своїй сторінці у Telegram повідомили про те, що відбулися пуски крилатих ракет стратегічною авіацією ворога з району Каспійського моря. Орієнтовний час входження до повітряного простору України - 5:00. 

Станом на 3:30 за київським часом повітряна тривога через застосування ворогом ударних безпілотників вже оголошена у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. 

Очікується поширення тривоги на інші регіони через загрозу від Ту-95. 

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