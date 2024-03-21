Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі “декана” псевдоуніверситету
Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі “декана” псевдоуніверситету
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
ГоловнаСуспільствоВійна

Patriot та інші системи ППО зараз потрібні саме в Україні, для наших міст і громад, - Зеленський

Кожен російський терористичний удар говорить про те, що санкції світу проти путінської системи ще не достатні.

Patriot та інші системи ППО зараз потрібні саме в Україні, для наших міст і громад, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Українські захисники неба збили минулої ночі понад 30 ракет, зокрема балістичних. Україна постійно говорить з партнерами про посилення української ППО. Системи ППО, які для цього потрібні, є в партнерів. Patriot та інші системи зараз потрібні саме в Україні, для наших міст і громад.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Кожен російський терористичний удар говорить про те, що санкції світу проти путінської системи ще не достатні. Кожна російська ракета, якою ці нелюди атакують нашу країну, містить компоненти, що вироблені компаніями з інших держав – не Росії. В конструкції ракет Х-101 щонайменше 53 типи таких компонентів. В ракеті “Кинджал” не менш ніж 49 типів компонентів, які Росія не виробляє. Значна їх частина – це те, що зроблено компаніями вільного світу й через різні “сірі” схеми завозиться в Росію. Блокувати такі схеми й усіх, хто їх підтримує, – це обов’язково. Потрібно більше санкцій”, - наголосив президент. 

Він додав, що тільки сьогодні й тільки в ракетах, застосованих проти Києва, було щонайменше півтори тисячі компонентів, які завезли державі-терористу з нормальних держав. Це повинно припинитись, і у світу є відповідні важелі.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Сьогодні Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Європейської ради. На ньому говорили й про оборонну підтримку, і про економічні питання, зокрема про продовження вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом, а також про реальний початок перемовин про вступ нашої держави.

“Друге за сьогодні в міжнародній роботі – розмова з Прем’єр-міністром Греції паном Міцотакісом. Говорили з ним і про посилення ППО та реалізацію безпекових домовленостей, які були досягнуті під час візиту в Україну, в нашу Одесу. Говорили й про підготовку нашої двосторонньої безпекової угоди”, - розповів президент України.

Також сьогодні в Україні з візитом був голова Військового комітету НАТО адмірал Бауер. З ним обговорили підтримку наших воїнів, захист наших людей, наближення того часу, коли ми будемо не лише ціннісно та фактично частиною Альянсу, але й коли це буде юридично закріпленою реальністю.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies