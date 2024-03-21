Кожен російський терористичний удар говорить про те, що санкції світу проти путінської системи ще не достатні.

Українські захисники неба збили минулої ночі понад 30 ракет, зокрема балістичних. Україна постійно говорить з партнерами про посилення української ППО. Системи ППО, які для цього потрібні, є в партнерів. Patriot та інші системи зараз потрібні саме в Україні, для наших міст і громад.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Кожен російський терористичний удар говорить про те, що санкції світу проти путінської системи ще не достатні. Кожна російська ракета, якою ці нелюди атакують нашу країну, містить компоненти, що вироблені компаніями з інших держав – не Росії. В конструкції ракет Х-101 щонайменше 53 типи таких компонентів. В ракеті “Кинджал” не менш ніж 49 типів компонентів, які Росія не виробляє. Значна їх частина – це те, що зроблено компаніями вільного світу й через різні “сірі” схеми завозиться в Росію. Блокувати такі схеми й усіх, хто їх підтримує, – це обов’язково. Потрібно більше санкцій”, - наголосив президент.

Він додав, що тільки сьогодні й тільки в ракетах, застосованих проти Києва, було щонайменше півтори тисячі компонентів, які завезли державі-терористу з нормальних держав. Це повинно припинитись, і у світу є відповідні важелі.

Сьогодні Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Європейської ради. На ньому говорили й про оборонну підтримку, і про економічні питання, зокрема про продовження вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом, а також про реальний початок перемовин про вступ нашої держави.

“Друге за сьогодні в міжнародній роботі – розмова з Прем’єр-міністром Греції паном Міцотакісом. Говорили з ним і про посилення ППО та реалізацію безпекових домовленостей, які були досягнуті під час візиту в Україну, в нашу Одесу. Говорили й про підготовку нашої двосторонньої безпекової угоди”, - розповів президент України.

Також сьогодні в Україні з візитом був голова Військового комітету НАТО адмірал Бауер. З ним обговорили підтримку наших воїнів, захист наших людей, наближення того часу, коли ми будемо не лише ціннісно та фактично частиною Альянсу, але й коли це буде юридично закріпленою реальністю.