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Окупанти засудили мешканця тимчасово окупованого Криму до 7 років ув'язнення

Він нібито зберігав саморобну бомбу “за завданням СБУ”.

Окупанти засудили мешканця тимчасово окупованого Криму до 7 років ув'язнення
Окупанти засудили мешканця тимчасово окупованого Криму до 7 років ув'язнення
Фото: Центр національного спротиву

Так званий Джанкойський районний суд в тимчасово окупованому Росією Криму засудив чоловіка до 7 років ув'язнення. Він нібито зберігав саморобну бомбу “за завданням Служби безпеки України”.

Про це повідомляє “Крим. Реалії” з посиланням на російські ЗМІ.

“Засуджений нібито купив її в інтернеті та зберігав у схованці. Він пояснив, що купив бомбу за завданням українських спецслужб, але провину не визнав”, - йдеться у повідомленні.

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Окупаційний “суд” призначив чоловіку 7 років позбавлення волі та штраф у 300 тис. рублів.

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