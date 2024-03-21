Окупанти засудили мешканця тимчасово окупованого Криму до 7 років ув'язнення

Так званий Джанкойський районний суд в тимчасово окупованому Росією Криму засудив чоловіка до 7 років ув'язнення. Він нібито зберігав саморобну бомбу “за завданням Служби безпеки України”.

Про це повідомляє “Крим. Реалії” з посиланням на російські ЗМІ.

“Засуджений нібито купив її в інтернеті та зберігав у схованці. Він пояснив, що купив бомбу за завданням українських спецслужб, але провину не визнав”, - йдеться у повідомленні.

Окупаційний “суд” призначив чоловіку 7 років позбавлення волі та штраф у 300 тис. рублів.