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​"Схеми": Родина керівника Антимонопольного комітету Кириленка володіє нерухомістю на 70 млн грн

Нерухомість почала з'являтися за час перебування Кириленка на посаді очільника Донеччини.

​"Схеми": Родина керівника Антимонопольного комітету Кириленка володіє нерухомістю на 70 млн грн
Павло Кириленко
Фото: Павло Кириленко/Донецька ОВА

Керівник Антимонопольного комітету України Павло Кириленко, який раніше очолював обласну військову адміністрацію Донеччини, а також його родина придбали нерухомість на 70 млн грн, йдеться у розслідуванні "Схем".

Майно почало з'являтися з того, часу, як Кириленко став керівником Донецької ОВА. Географія нерухомості - широка: на заході Україні, у Києві та області. "Асортимент" - теж: апартаменти, земельні ділянки, будинок, офіси, автівки та паркомісця. 

"Схеми" з'ясували, що родичі керівника АМКУ не мали бізнесу і за останні 25 років не отримували достатніх офіційних доходів, щоб все це купити. Частиною майна користується Кириленко, однак у декларації це не вказує.

Наприклад, у квітні 2020 року тесть Кириленка Олександр Матієнко став власником двоповерхового будинку на півночі Київщини і земельної ділянки на 25 сотих у котеджному містечку. На території є також гостьовий будинок і великий гараж.

В офіційному договорі будинок і землі вартували 4 млн грн, а на сайті з продажу нерухомості вони коштували 430 тисяч доларів, тобто на той час понад 10 млн грн.

У квітні 2021 року Матієнко придбав ще одну земельну ділянку (25 сотих) у цьому ж котеджному містечку.

10 серпня 2022 року тесть Кириленка став власником нерухомості в Ужгороді, де нинішній голова АМКУ колись працював військовим прокурором Ужгородського гарнізону. Нерухомість (йдеться про дві квартири) розташована у житловому комплексі бізнес-класу Residents Park на набережній. По договору квартири обійшлися родині Кириленка у 800 тисяч грн і 640 тисяч грн, ринкова вартість апартаментів становила 7 і 6 млн грн відповідно.

У квітні 2023 року Матієнко купує майнові права на ще одну квартиру в ужгородському ЖК Residents Park за 670 тисяч гривень. Ринкова вартість апартаментів становила тоді майже 6 млн грн.

Теща Кириленка Ніна Матієнко теж має майно у цьому житловому комплексі. У квітні 2023 року вона купила майнові права на квартиру за 670 тисяч гривень. Ринкова вартість апартаментів становила майже 6 млн грн.

Ще чотири паркомісця родичі Кириленка купили упродовж 2022-2023 років. 

У Києві родина голови АМКУ, за даними "Схем", проживає у чотирикімнатній квартирі, власницею якої є Альбіна Віннікова (бабуся дружини Кириленка). Вона стала власницею квартири у січні 2022 року. Вона також, відповідно до документів, подарував своїй дочці, тещі Кириленка, нерухомість у київському ЖК бізнес-класу Obolon Plaza, танцювальну студію.

У цьому ж ЖК Матієнко оформила у березні 2023 року право власності на дві квартири на 9,5 млн грн. Тесть голови Антимонопольного комітету має в Obolon Plaza два паркомісця, а також авто Volkswagen Tiguan 2020 року випуску вартістю від 1,2 млн грн.

Дружина Кириленка Алла їздить на BMW X3 2020 року. У деклараціях подружжя даних про автомобілі немає.

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