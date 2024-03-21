​"Схеми": Родина керівника Антимонопольного комітету Кириленка володіє нерухомістю на 70 млн грн

Нерухомість почала з'являтися за час перебування Кириленка на посаді очільника Донеччини.

Керівник Антимонопольного комітету України Павло Кириленко, який раніше очолював обласну військову адміністрацію Донеччини, а також його родина придбали нерухомість на 70 млн грн, йдеться у розслідуванні "Схем".

Майно почало з'являтися з того, часу, як Кириленко став керівником Донецької ОВА. Географія нерухомості - широка: на заході Україні, у Києві та області. "Асортимент" - теж: апартаменти, земельні ділянки, будинок, офіси, автівки та паркомісця.

"Схеми" з'ясували, що родичі керівника АМКУ не мали бізнесу і за останні 25 років не отримували достатніх офіційних доходів, щоб все це купити. Частиною майна користується Кириленко, однак у декларації це не вказує.

Наприклад, у квітні 2020 року тесть Кириленка Олександр Матієнко став власником двоповерхового будинку на півночі Київщини і земельної ділянки на 25 сотих у котеджному містечку. На території є також гостьовий будинок і великий гараж.

В офіційному договорі будинок і землі вартували 4 млн грн, а на сайті з продажу нерухомості вони коштували 430 тисяч доларів, тобто на той час понад 10 млн грн.

У квітні 2021 року Матієнко придбав ще одну земельну ділянку (25 сотих) у цьому ж котеджному містечку.

10 серпня 2022 року тесть Кириленка став власником нерухомості в Ужгороді, де нинішній голова АМКУ колись працював військовим прокурором Ужгородського гарнізону. Нерухомість (йдеться про дві квартири) розташована у житловому комплексі бізнес-класу Residents Park на набережній. По договору квартири обійшлися родині Кириленка у 800 тисяч грн і 640 тисяч грн, ринкова вартість апартаментів становила 7 і 6 млн грн відповідно.

У квітні 2023 року Матієнко купує майнові права на ще одну квартиру в ужгородському ЖК Residents Park за 670 тисяч гривень. Ринкова вартість апартаментів становила тоді майже 6 млн грн.

Теща Кириленка Ніна Матієнко теж має майно у цьому житловому комплексі. У квітні 2023 року вона купила майнові права на квартиру за 670 тисяч гривень. Ринкова вартість апартаментів становила майже 6 млн грн.

Ще чотири паркомісця родичі Кириленка купили упродовж 2022-2023 років.

У Києві родина голови АМКУ, за даними "Схем", проживає у чотирикімнатній квартирі, власницею якої є Альбіна Віннікова (бабуся дружини Кириленка). Вона стала власницею квартири у січні 2022 року. Вона також, відповідно до документів, подарував своїй дочці, тещі Кириленка, нерухомість у київському ЖК бізнес-класу Obolon Plaza, танцювальну студію.

У цьому ж ЖК Матієнко оформила у березні 2023 року право власності на дві квартири на 9,5 млн грн. Тесть голови Антимонопольного комітету має в Obolon Plaza два паркомісця, а також авто Volkswagen Tiguan 2020 року випуску вартістю від 1,2 млн грн.

Дружина Кириленка Алла їздить на BMW X3 2020 року. У деклараціях подружжя даних про автомобілі немає.